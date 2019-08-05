Турецкие силовики изъяли у черных антикваров в юго-западной провинции Мугла рукопись Корана возрастом 1000 лет, завернутую в кожу антилопы, сообщает Фергана со ссылкой на турецкую газету Yeni Şafak.
Рукопись была изъята в районе Ятаган в ходе операции против контрабандистов, сообщили источники газеты, попросившие сохранить анонимность, поскольку им запрещено было общаться со СМИ.
По итогам рейда были арестованы двое подозреваемых, планировавших продать эту рукопись. У них изъято незарегистрированное оружие. Подробности о происхождении Корана не сообщаются.
Турция не только борется с контрабандистами, но и добивается возвращения из музеев и частных коллекций Европы и Северной Америки древних памятников материальной культуры, вывезенных из страны за последние 200 лет. В Турции существует парламентская комиссия по возвращению археологических и этнографических культурных ценностей.
Обилие артефактов привлекало в Анатолию как археологов, так и охотников за сокровищами. С начала XIX века в Турцию съезжались французские, британские и немецкие археологи. В результате за границу были вывезены более 200 тысяч предметов, которые хранятся теперь в музеях США, Великобритании, Португалии, Дании, Франции, Германии, Греции.
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