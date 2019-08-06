Стабильный, мирный Афганистан может стать катализатором экономического прорыва стран Центральной Азии и превратить этот регион в цветущий край.
Таджикистан должен приложить максимум усилий для достижения этой цели, так как завоёванные сегодня позиции на внутреннем рынке Афганистана создадут в будущем прочный фундамент для более успешной конкуренции.
Афганистан – это не только война и наркотики
С момента вывода советских войск из Афганистана прошло 30 лет, но мир в этой многострадальной земле так и не наступил. Война талибов против местных властей, ввод сил НАТО, превратили Афганистан в большой военный полигон.
Однако в последние годы в затяжном кризисе в этой стране появился луч надежды. Власти и талибы сели за стол переговоров.
- Но даже сейчас, когда обе стороны готовы к согласию, многие страны не проявляют активность в позитивном решении этой проблемы, - говорит эксперт по Афганистану Музаффар Курбоналиев. – Мы видим, что в переговорах в основном участвуют представители ООН, а также крупные мировые державы – США и Россия, имеющие свои геополитические и экономические интересы в регионе.
По словам Курбоналиева, время от времени в этот процесс включаются и другие государства, такие как Казахстан, Катар, КНР, Турция, Германия и др. Но их влияние на переговоры не высоки.
- Между тем, как никто другой, именно страны Центральной Азии, должны быть самыми активными в деле достижения мира в Афганистане, - говорит эксперт. - Не секрет, что с Афганистаном давно уже ассоциируются такие понятия, как война и наркотики. К сожалению, оно уже крепко осело в сознании многих – руководителей государств, политиков, бизнесменов. И это отталкивает их от Афганистана, никто не хочет связать свою деятельность со страной, где идет война, где производство и торговля наркотиками поставлена на поток.
- Но Афганистан – это не только война и наркотики. Эта страна с огромными нетронутыми ресурсами, это большой рынок сбыта, и наконец – это путь к мировым рынкам, в большой мир. Последнее очень важно для Таджикистана, находившегося не в самом лучшем географическом положении. И мы должны вносить свой вклад в скорейшее достижение мира в Афганистане, не дожидаясь, когда за нас это сделают другие.
Дорога в Индийский океан, а дальше во все страны
Экономист Зафар Носиров считает, что страны Центральной Азии должны застолбить за собой место в нестабильный Афганистан желанием для будущего выгодного экономического сотрудничества с этой страной.
- Афганистан является огромным рынком, страной с огромным экономическим потенциалом, и его северные соседи должны это прекрасно понимать. Завоёванные сегодня позиции на внутреннем рынке Афганистана создадут в будущем при наступлении стабильности в этой стране прочный фундамент для более успешной конкуренции, - сказал он.
Экономист отметил, что кроме расширения экономических связей непосредственно с Афганистаном возможное наступление мира в этой стране откроет странам Центральной Азии наикратчайшие пути к портам Индийского океана и Персидского залива, соединить страны нашего региона с рынками Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.
Более того, подчеркнул Носиров, стабильный Афганистан будет также способствовать внутреннему экономическому подъёму граничащих с ним стран Центральной Азии.
- К примеру, на данный момент одним из главных преград на пути привлечения иностранных инвестиций Таджикистаном считается соседство с политически нестабильной страной. Неопределённость политической обстановки в этой стране, с которой Таджикистан имеет протяжённую границу (около 1,4 тысяч км), отталкивает многих иностранных инвесторов от нашей республики, хотя проблем в этом направлении, справедливости ради отмечу, у нас и без Афганистана хватает, - подчеркнул он.
В целом, отметил экономист, с учетом перечисленных факторов страны Центральной Азии сегодня должны рассматривать Афганистан не в качестве источника всевозможных угроз и вызовов, а как будущего стратегического партнёра, стараясь содействовать интеграции южного соседа в региональные экономические процессы.
Первые шаги сделаны
Страны Центральной Азии уже сделали определённые шаги в направлении достижения договорённостей с Афганистаном в сфере торговли, транзита, энергетики и инфраструктуры. Отдельные соглашения по транзиту и инфраструктуре уже оформляются, а торговля между этими странами и Афганистаном выросла, несмотря на риски в сфере безопасности.
Новое руководство Узбекистана, к примеру, своего южного соседа считает коммерческим партнером. Эти две страны заключили десятки экспортных контрактов, а также достигли договорённости о создание логистического узла «Термез Грузовой» на узбекско-афганской границе с железнодорожными путями, складскими помещениями, банками и таможенными офисами.
Казахстан считает, что для развития и интеграции Афганистана с региональными экономиками очень важно строить в нем транспортную инфраструктуру, поощрять его торговлю. Эта республика уже вложила инвестиции в несколько строительных объектов Афганистана, включая помощь в ремонте автомобильной трассы из Талогана в Кундуз и Шерхан-Бандар.
Таджикистан и Кыргызстан заинтересованы в продаже гидроэнергии Афганистану и Пакистану в рамках регионального проекта CASA-1000 – Central Asia-South Asia). Строительство линии началось в начале 2018 года.
Таджикистан и Туркменистан совместно с Афганистаном строят сеть железных дорог, соединяющую эту страны, хотя продолжающаяся война в Афганистане и финансовые проблемы замедлили строительство.
Как помочь «Сердцу Азии»?
Между тем, Афганистан рассматривает Таджикистан как важное связующее звено с Центральной Азией. Кабул надеется увеличить свою региональную торговлю с помощью железнодорожной сети, проходящей от Южной Азии через Таджикистан в другие центральноазиатские страны.
- С другой стороны, афганцы понимают, что молодые центральноазиатские государства в отличие от мировых и региональных держав, не представляют ни политической, ни экономической угрозы, поэтому заинтересованы в сотрудничестве с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном, - считает эксперт Нурали Давлатов.
Страны региона и международные финансовые институты разработали несколько проектов строительства высоковольтных линий электропередач из Таджикистана в Афганистан, Пакистан и Индию. После ввода в действие ГЭС «Сангтуда-1» и «Сангтуда-2» было завершено строительство ЛЭП «Лолазор – Пули Хумри». В прошлом году таджикские энергетики поставили в Афганистан почти 1,5 млрд. кВч. электроэнергии по цене 4, 1цент. Несомненно, самым крупным проектом пока можно считать CASA-1000, общей стоимостью более 1 млрд. долларов. Электроэнергия будет экспортироваться из Таджикистана и Кыргызстана (по 50% из каждой страны) в Пакистан и, возможно, Индию. Работы по реализации этого проекта закончатся в 2020 году, - напомнил Давлатов.
В последнее время, по словам эксперта, в афганском направлении стал активно работать Узбекистан.
- Недавно республика построила 85-километровую железную дорогу до Мазари-Шарифа. Скорее всего, эта линия будет доведена до Герата. Иран со своей стороны вскоре сдаст в эксплуатацию 200-километровую железную дорогу от города Хауф до Герата. Это позволит не только Афганистану, но и всем странам Центральной Азии перевозить свои товары по этой дороге в иранские порты Чабахан и Бендер-Аббас. Сейчас на афганских рынках можно увидеть узбекскую продукцию, включая автомобили, электробытовую технику, фармацевтику, медицинские препараты и др.
Афганцы образно называют свою страну «Сердцем Азии», и от того, в каком оно состоянии, во многом зависит, как будут развиваться остальные страны Центральной Азии, и в первую очередь – Таджикистан.
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