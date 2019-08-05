Пресненский суд Москвы арестовал уроженца Таджикистана Самариддина Раджабова на два месяца за незаконное участие в массовых беспорядках в Москве. Он был среди тех, кто якобы участвовал в несанкционированном митинге 27 июля. В тот день Россгвардией было задержано более 1300 человек.
Как сообщает «Настоящее Время», 21-летний Самариддин Раджабов, уроженец Таджикистана, участвовал в акции 27 июля, был арестован по административной статье. Но, при этом обвиняется в участии в массовых беспорядках (по статье 212-й часть 2 грозит лишение свободы до восьми лет).
На суде по административной статье он не признал вину. По версии следствия, он кинул пластиковую бутылку в сотрудника правоохранительных органов и попал ему в шею.
По словам самого Самариддина, 27 июля он сидел на лавочке в центре города и никаких противозаконных действий не совершал.
Как сообщают СМИ, во время судебного заседания несколько человек заявили представителям суда, что им должно быть стыдно за арест абсолютно невиновного человека. «Держись, брат!» — призывали Самариддина другие участники процесса.
СМИ написали, что Самариддин - рэпер, известный под псевдоним MarDD. В его биографии в социальных сетях указывается, что окончил школу Талдома.
По информации РБК, Самариддин во время судебного заседания 2 августа рассказал, что работает прорабом, однако судья Катерина Кириченко утверждает, что Самариддин официально не трудоустроен.
По ее словам, Самариддин также не проживает по месту прописки.
За «массовые беспорядки» в Москве арестованы пять человек. Вот что они делали (по версии СК)
Суд 2 августа отправил под арест четырех фигурантов дела о массовых беспорядках, которые, по версии следствия, произошли во время протестной акции 27 июля. Никто из обвиняемых не признает вины. Помимо этих четверых людей, в деле есть еще два фигуранта: Евгений Коваленко был помещен под стражу еще 29 июля, меру пресечения Егору Жукову изберут позднее.
Всего в деле о массовых беспорядках десять фигурантов. До сегодняшнего заседания Пресненский суд отправил под арест шестерых из них. Сегодня Пресненский суд отправил под арест Владислава Барабанова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля.
Московские протесты
В Москве несколько дней проходят несанкционированные акции в связи с выборами Мосгордуму, которые должны состояться в сентябре 2019 года. Мосгоризбирком не допустил к ним более двух десятков независимых кандидатов, не связанных с партией власти.
Мосгоризбирком сослался на графологическую экспертизу подписей, которая якобы выявила фальшивые подписи в поддержку кандидатов, и другие нарушения, как неверно указанные данные избирателей.
После отказа в регистрации политики провели несколько акций протеста перед зданиями Мосгоризбиркома и других органов власти, а их сторонники 14, 20 и 27 июля и 3 августа выходили на улицы Москвы с требованием зарегистрировать кандидатов.
Пока акции привели только к тому, что на незарегистрированных кандидатов завели дело по уголовной статье о препятствовании работе избирательных органов, по которой им грозит до пяти лет тюрьмы.
Большинство кандидатов в настоящее время арестованы по административным статьям за организацию несанкционированных митингов.
По сообщению Медузы, 3 июня московская полиция задержала 1001 участника несанкционированного митинга за свободные выборы в Москве.
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