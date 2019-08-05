Пресненский суд Москвы арестовал уроженца Таджикистана Самариддина Раджабова на два месяца за незаконное участие в массовых беспорядках в Москве. Он был среди тех, кто якобы участвовал в несанкционированном митинге 27 июля. В тот день Россгвардией было задержано более 1300 человек.

Как сообщает «Настоящее Время», 21-летний Самариддин Раджабов, уроженец Таджикистана, участвовал в акции 27 июля, был арестован по административной статье. Но, при этом обвиняется в участии в массовых беспорядках (по статье 212-й часть 2 грозит лишение свободы до восьми лет).

Раджабов на скамье подсудимых currenttime.tv

На суде по административной статье он не признал вину. По версии следствия, он кинул пластиковую бутылку в сотрудника правоохранительных органов и попал ему в шею.

По словам самого Самариддина, 27 июля он сидел на лавочке в центре города и никаких противозаконных действий не совершал.

Самариддин Раджабов соцсети

Как сообщают СМИ, во время судебного заседания несколько человек заявили представителям суда, что им должно быть стыдно за арест абсолютно невиновного человека. «Держись, брат!» — призывали Самариддина другие участники процесса.

СМИ написали, что Самариддин - рэпер, известный под псевдоним MarDD. В его биографии в социальных сетях указывается, что окончил школу Талдома.

По информации РБК, Самариддин во время судебного заседания 2 августа рассказал, что работает прорабом, однако судья Катерина Кириченко утверждает, что Самариддин официально не трудоустроен.

По ее словам, Самариддин также не проживает по месту прописки.

За «массовые беспорядки» в Москве арестованы пять человек. Вот что они делали (по версии СК)

Суд 2 августа отправил под арест четырех фигурантов дела о массовых беспорядках, которые, по версии следствия, произошли во время протестной акции 27 июля. Никто из обвиняемых не признает вины. Помимо этих четверых людей, в деле есть еще два фигуранта: Евгений Коваленко был помещен под стражу еще 29 июля, меру пресечения Егору Жукову изберут позднее.

Всего в деле о массовых беспорядках десять фигурантов. До сегодняшнего заседания Пресненский суд отправил под арест шестерых из них. Сегодня Пресненский суд отправил под арест Владислава Барабанова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля.

Московские протесты

В Москве несколько дней проходят несанкционированные акции в связи с выборами Мосгордуму, которые должны состояться в сентябре 2019 года. Мосгоризбирком не допустил к ним более двух десятков независимых кандидатов, не связанных с партией власти.

Мосгоризбирком сослался на графологическую экспертизу подписей, которая якобы выявила фальшивые подписи в поддержку кандидатов, и другие нарушения, как неверно указанные данные избирателей.

meduza.io

После отказа в регистрации политики провели несколько акций протеста перед зданиями Мосгоризбиркома и других органов власти, а их сторонники 14, 20 и 27 июля и 3 августа выходили на улицы Москвы с требованием зарегистрировать кандидатов.

Пока акции привели только к тому, что на незарегистрированных кандидатов завели дело по уголовной статье о препятствовании работе избирательных органов, по которой им грозит до пяти лет тюрьмы.

Большинство кандидатов в настоящее время арестованы по административным статьям за организацию несанкционированных митингов.

Татьяна Макеева / Reuters / Scanpix / LETA

По сообщению Медузы, 3 июня московская полиция задержала 1001 участника несанкционированного митинга за свободные выборы в Москве.

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