Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги на зданиях федерального правительства в знак траура по жертвам массовых убийств в Техасе и Огайо

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня направил телеграмму соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Джону Трампу по поводу двух массовых расстрелов в США.

Президент Таджикистана в своей телеграмме подчеркивает, что "с глубокой печалью воспринял трагическую весть о гибели и получении ранения десятков граждан в результате серии актов насилия в Соединенных Штатах Америки", сообщает пресс-служба главы государства.

"В связи с этими отвратительными проявлениями насилия выражаю Вам, а также близким и родственникам погибших наши чувства сопереживания и глубокие соболезнования. Всем пострадавшим желаю полного выздоровления", - говорится в послании президента Таджикистана.

В выходные в США произошли два трагических события: 3 августа стрельба произошла в городе Эль-Пасо (штат Техас), расположенном на границе с Мексикой. В результате погибли 20 человек, еще 26 пострадали.

Подозреваемый задержан, это 21-летний житель Техаса Патрик Крузиус. Перед нападением он опубликовал в интернете манифест против мигрантов.

Менее чем через сутки, 4 августа, при стрельбе в городе Дейтон, штат Огайо погибли девять человек погибли и по меньшей мере 27 человек получили ранения. Стрельба произошла возле одного из баров в центре города. Нападавший также погиб. Его застрелили полицейские.

Стрелка звали Коннор Беттс, ему было 24 года. Его мотивы пока неизвестны. Преступник был убит менее чем через минуту после того, как открыл огонь.

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги на зданиях федерального правительства в знак траура по жертвам массовых убийств в Техасе и Огайо. Об этом он сообщил в твиттере, пишет Медуза.

По словам Трампа, флаги будут приспущены с 4 по 8 августа. «Мелания и я молимся за всех, кого затронули эти невероятные злодеяния», — написал американский президент.

На сайте Белого дома распоряжение Трампа пока не опубликовано. Оно есть на неофициальном сайте пула журналистов Белого дома, где выкладывают сообщения пресс-службы президента. В распоряжении говорится, что американские флаги в знак траура будут приспущены на всех общественных зданиях, военных и военно-морских базах, а также в посольствах США.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.