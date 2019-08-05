Очередные таджикско-китайские антитеррористические учения состоятся с 8 по 11 августа в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, непосредственно граничащей с Афганистаном, сообщил «АП» пресс-секретарь Минобороны Таджикистана Ориф Нозимиён.

В учениях будут задействованы батальон солдат и офицеров мобильных войск Минобороны Таджикистана и одна рота Народно-освободительной армии Китая.

Армейский контингент Китая пресечет КПП "Кульма-Карасу" на таджикско-китайской границе 7 августа, - сказал "АП" пресс-секретарь МО РТ.

Таджикские и китайские военные на учениях отработают совместные действия при возникновении угрозы проникновения террористов из Афганистана через Таджикистан в Китай, сообщили в таджикском оборонном ведомстве.

В учениях планируется задействовать авиацию, бронетехнику, артиллерию и стрелковое орудие.

Аналогичные учения двух армий прошли на территории ГБАО в октябре 2016 года.

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