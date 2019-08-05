"Мы не уйдём далеко с политикой насилия. Если бы это было так, то за 30 лет мы бы уже сделали это. Это бескультурье, всё что творится сейчас", - сказал президент Шавкат Мирзиёев и приказал хокимам областей, где произошли массовые сносы, вызвавшие недовольство населения, позвать блогеров и самим ответить перед ними, пишет CA-NEWS.



Президент Узбекистана обрушил свой гнев на хокимов трёх областей в ходе видеоселекторного совещания 2 августа в Ташкенте. Глава государства назвал хокимов Кашкадарьинской и Ферганской областей предателями и «опозорившими его на весь мир».

«Один дурак вместе со своим родственником (заместитель хокима Яккабагского района Мансур Туймаев — ред.) опозорили мою политику на весь мир. Мы покончили с принудительным детским трудом. Сейчас об этом уже никто не говорит. Но вместо этого все пишут, что президент дал поручение сносить, вызвать недовольство людей... Я тебе сколько раз говорил, бессовестный, столько денег дал для Риштана. Я сказал обновить Риштан, но удовлетворив людей, господин Ганиев. Опытный хоким. Вместе с Рузиевым вы предатели. Эрманов вчера пришел [на пост хокима области]. А вы двое? Вместе с вами можно выполнять большие дела? Никогда. Потому что человек боится давать вам поручения. Потому что нет сознательности, знаний, не читаете книг, постановлений президента», — заявил глава Узбекистана.

В ходе критики, президент также сказал главе Ферганской области Шухрату Ганиеву «перед сносом сломать себе голову».

«Вот сегодняшние комментарии интернет-пользователей относительно сноса недвижимости в Риштане. Бессовестный хоким Ферганской области. Дали столько денег, я даю вам готовые деньги. Для чего? Для программы „Обод кишлок“. Вот твоя „дружба“, господин Ганиев… Бессовестные люди, окружающие тебя… Твоей фотографии нет там, стоит фотография президента и люди плачут… Посмотри в интернет. Ты бессовестный, дурак, как Эрманов, говоришь: „Ломай, ломай!“ Перед сносом сломай себе голову! Сломай себе голову. Я для этого воспитывал тебя? Вот ваша дружба…», — посетовал Мирзиёев.

По его словам, многие жители воспринимают действия хокимов как поручение и политику президента, передает Gazeta.uz.

Как отметил президент РУ, в интернете все пишут о сносах в областях Узбекистана и приказал хокимам (Зафар Рузиев- глава Кашкадарьинской области, Шухрат Ганиев - глава Ферганской области и Фарход Эрманов - глава Хорезмской области) обратиться с обращением в Интернете и признаться всем, что они «дураки» и «предатели» и «если надо собрать всех блогеров и отчитаться перед ними» за свои действия.



Во всех названных президентом областях ранее сообщалось о массовых сносах, владельцы оставались жить на улице, в палатках, не получив равноценной компенсации на снесённые дома.

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