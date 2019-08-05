Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова показали по телевидению в репортаже об его отпуске, передает CA-NEWS.
Ранее туркменское государственное телевидение показало репортаж о том, как руководство страны, в том числе вице-премьеры и председатель Меджлиса проводят свой отдых в национальной туристической зоне «Аваза», выполняют физические упражнения.
Ранее, в июне, еще до слухов о своей смерти Гурбангулы Бердымухамедов провел внеплановые военные учения во время которых пострелял, сидя на велосипеде. Он тогда решил сам продемонстрировать свои навыки, сел на велосипед и пострелял по мишеням.
Еще раньше, в апреле 2018 года, президент Туркменистана показал силовикам, как нужно стрелять из автомата.
Первые слухи о смерти президента Туркменистана появились 21 июля, но позже данная информация была опровергнута.
Источник, сообщивший о смерти Бердымухамедова, заявил, что "президент пришел в себя".
С 25 июля в стране началась активная работа по борьбе со слухами о смерти или плохом здоровье президента: начали задерживать распространителей слухов о смерти Бердымухамедова.
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Кулли ахбор
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пархар6
Молодец! А че ему еще делать! В цивильные страны его не пускают. Вот и сидит дома отрывается по полной! Делает че ему нравиться, жизнь удалась!!!