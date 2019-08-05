Таджикский спортсмен Баходур Усмонов выиграл серебряную медаль турнира по боксу памяти Магомед-Салама Умаханова в Дагестане.

Мемориал памяти видного государственного деятеля Республики Дагестан Российской Федерации прошёл во Дворце спорта имени Али Алиева в Каспийске.

На турнир заявились боксеры из России, Грузии, Азербайджана, Туниса, Венесуэлы, Греции, Украины, Армении, Индии, Таджикистана, Эстонии, Узбекистана, Израиля, Китая, Латвии, Польши, Туркмении, Швеции, Беларуси, Италии, Монголии.

«Турнир дал путевку в большой спорт многим спортсменам. За годы проведения в турнире принимали участие боксеры, которые в дальнейшем становились победителями и призерами чемпионатов мира и Олимпийских игр», – отметили организаторы турнира.

В весовой категории до 64 кг таджикский боксёр Баходур Усмонов по пути к финалу сломил сопротивление местных спортсменов Курбана Курбанмагамедова, Рашида Янгазиева, Дмитрия Кужкова и представителя Туниса Акрама Хаджа Авива.

В фиинальном поединке он уступил Гусейну Магамедову из Дагестана и занял второе место.

Это уже пятая медаль Баходура в этом году на международных соревнованиях.

В феврале ему удалось занять первое место на международном турнире памяти Д.Шопокова в Кыргызстане. В апреле, на чемпионате Азии в Таиланде Баходур Усмонов сумел завоевать вторую золотую медаль в нынешнем сезоне.

Затем была победа на XI Международном турнире по боксу в казахстанских городах Атырау и Нур-Султане.

Бахуодур Усмонов набирает баллы для получения лицензии на Олимпийские игры 2020 в Токио.

Ранее председатель Комитета молодежи и спорта при Правителстве Таджикистан Ахтам Абдуллозода выразил уверенность в способностях Усмонова, заявив, что «Для его подготовки созданы все условия, все зависит от него».

По словам тренеров Баходура, ему вполне по силам быть одним из сильнейших боксеров не только Азии, но и мира.

«У меня, как и у каждого спортсмена, есть главная цель в спортивной карьере – это медаль Олимпиады, – заявил Баходур ранее в интервью Азии Плюс». – Я приложу все силы, чтобы добиться этого».

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