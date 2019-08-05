Таджикские  борцы греко-римского стиля завоевали две  медали – серебро и бронзу в  юношеском чемпионате мира по спортивной борьбе в Софии (Болгария).

Сильнейшие юные атлеты континента до 18 лет оспорили по 10  комплектов наград в трёх видах борьбы.

Шероз Очилов в весе до 65 кг выиграл серебряную медаль первенства. Он начал борьбу с 1\8 финала, где победил армянского борца Армана Хачикяна.

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В четвертьфинале Шероз уложил на лопатки американца  Роберта Пауля Переса, а в полуфинале в упорной борьбе одержал победу над одни из претендентов на чемпионство иранского атлета Ходжата Хасана Ризои.

В решающей схватке за золотую медаль Шероз упустил победу представителю Беларуси Дмитрию Бонке и занял второе место.

Фируз Мирзораджабов в  весовой категории до 55 кг одержал победы над спортсменами из Индии, Польши, но в полуфинале проиграл россиянину Умару Будаеву.

На чемпионате мира по греко-римской борьбе среди  кадетов  выступили более 230 атлетов из 41 государства мира.

Напомним, на  чемпионате Азии по видам борьбы среди кадетов, который прошёл в начале июля в Нур-Султане, Фируз Мирзораджабов  в весовой категории до 55 кг  стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе. Тогда   Шероз Очилов  (до 71 кг) занял третье место. 

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