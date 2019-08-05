Компания Facebook добавит название к Instagram и WhatsApp, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании Берти Томсон.

«Мы хотим, чтобы принадлежность продуктов, принадлежащих Facebook, была обозначена более четко»,— сказал представитель Facebook.



По словам Томсон, названия изменятся как в сами приложениях, так и в Google Play и Apple. На экране мобильных устройств названия будут отображаться прежние, передает "Ъ".



Facebook приобрел Instagram в 2012 году, а WhatsApp в 2014 году.

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