В Узбекистане планируется официально зафиксировать права блогеров – в частности, при получении информации. Соответствующий законопроект разработан Агентством информации и массовых коммуникаций при президенте. Текст размещен на официальном портале законодательных инициатив. О нем также сообщила заместительница главы агентства Саида Мирзиёева, пишет ИА Фергана.
Проект представляет собой поправки в закон «Об информатизации». Он наделяет блогеров рядом прав, которые гарантированы журналистам.
В частности, в проекте указано, что блогеры имеют право собирать и распространять информацию, обращаться с запросами в государственные и иные организации, получать доступ к документам (за исключением секретных) и проводить журналистские расследования.
Кроме того – присутствовать на открытых заседаниях государственных органов, приходить на прием к должностным лицам (в связи со своей деятельностью), настаивать на сохранении в тайне источника информации, а также «требовать в судебном порядке компенсации морального вреда и возмещения материального ущерба, причиненного физическими и юридическими лицами, допустившими при публикации искажение информации блогера».
Поправки также наделяют блогеров «иными правами, которые в соответствии с законодательством предоставлены журналистам».
Другая часть законопроекта вводит административную ответственность за воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов. За это предлагается взимать штрафы – от одного до десяти минимальных размеров заработной платы.
Общественное обсуждение законопроекта продлится до 18 августа.
Ранее налоговый комитет Узбекистана заявлял, что блогеры, зарабатывающие на рекламе, должны регистрироваться как индивидуальные предприниматели и платить налоги.
На этой почве, в частности, произошел конфликт между сотрудниками налогового ведомства и блогером Азизом Ашурбаевым, у которого в ходе проверки отобрали телефон. При этом за него вступилось Агентство информации и массовых коммуникаций, побещавшее защищать законные права блогеров, позднее налоговики, превысившие полномочия, были уволены.
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