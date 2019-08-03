Кантоны Цюрих и Женева, на банковских счетах которых осели взысканные по «делу Гульнары Каримовой» деньги, вернут их в полном объеме.

Согласно федеральному закону Швейцарии о разделе конфискованных активов такие средства должны быть поделены пополам, однако кантоны отказались от своей части. Речь идет о первом транше в размере 132 млн швейцарских франков ($132 млн), которые были арестованы по постановлению, вынесенному федеральной прокуратурой 22 мая прошлого года в отношении гражданского мужа Каримовой, пишет ИА Фергана, ссылаясь на издание Neue Zürcher Zeitung.

Принятие кантонами решения по этому делу дает властям Швейцарии возможность запустить процесс возвращения денег Узбекистану. По информации Министерства иностранных дел Швейцарии, переговоры о репатриации средств еще не начались.

Ранее сообщалось, что Берн передаст часть активов Гульнары Каримовой Ташкенту при условии получения от него ряда гарантий. Власти Узбекистана должны гарантировать, что процедура возвращения средств будет прозрачной, деньги принесут пользу населению или развитию страны и не попадут в незаконный оборот.

В настоящее время Гульнара Каримова находится в колонии под Ташкентом. В Узбекистане она была фигуранткой двух уголовных дел. По первому делу ее приговорили к пяти годам ограничения свободы, по второму к 10 годам заключения, но затем наказание было заменено на пятилетнее ограничение свободы. Каримову перевели в колонию за «злостное нарушение порядка и условий отбывания наказания».

В распространенном от имени Каримовой заявлении утверждалось, что она отказывается от претензий на более чем $680 млн, находящихся в Швейцарии, и при этом просит руководство Узбекистана о помиловании.