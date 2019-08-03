С 5 августа текущего года в Узбекистане вводится новый механизм сноса строений и изъятия земельных участков предпринимателей, согласно которому окончательное решение о сносе будет принимать премьер-министр республики. Об этом было объявлено в ходе видеоселекторного совещания под председательством президента страны Шавката Мирзиёева, сообщает Фергана со ссылкой на пресс-службу президента РУ.
Новый порядок предполагает три этапа рассмотрения сноса зданий или изъятия земли. На первом этапе местные хокимияты (администрации городов и районов) вносят в Кабинет министров материалы об объектах, предназначенных к демонтажу.
На втором в правительстве готовят заключение: первый заместитель премьера – по требованиям градостроительства, заместитель премьера – по финансовым расчетам.
И только на заключительном этапе документы попадают на стол главы Кабмина, который и выносит решение.
В ходе совещания было подчеркнуто, что одной из важнейших проблем в развитии малого бизнеса является бюрократия, особенно при выделении земли и подключении к инфраструктуре. Чтобы получить участок, предпринимателю нужно собрать заключения восьми ведомств.
При этом зачастую сроки рассмотрения документов затягиваются, иногда на месяцы. В этой связи Мирзиёев отметил необходимость оптимизации процедуры, создания единой базы данных и сокращения выдающих разрешительные бумаги организаций.
Кроме того, ответственным министерствам и ведомствам поручено организовать на территории неиспользуемых объектов крупных предприятий малые промышленные зоны (МПЗ). При этом 65% расходов на подключение МПЗ к сетям водо-, газо- и электроснабжения будут покрываться за счет республиканского бюджета.
В Узбекистане остро стоит проблема сноса жилых и нежилых строений. Зачастую местные власти начинают демонтаж зданий без предупреждения и предоставления компенчаии, что выливается в противостояния между собственниками и чиновниками.
Вопиющий инцидент произошел в прошлом месяце в Яккабагском районе Кашкадарьинской области, когда протестующий против сноса своего магазина предприниматель облил бензином и поджег севшего за руль бульдозера заместителя хокима.
Хабарҳои “Азия-Плюс”-ро бо забони тоҷикӣ дар Telegram бихонед
Таҳқиқоти нахусти фарогири бозори сарулибоси Тоҷикистон
Дар зиндонҳои Сурия ва Ироқ 48 занони тоҷик қарор доранд
Бо қарори ҳукумат раёсати амнияти дохилии Хадамоти гумрук барҳам дода шуд
Гармии аз 40 дараҷа боло то 10 август идома меёбад
Марди 82-сола ҳамдиёри 79-солаи худро дар масҷиди Файзобод кушт
Санаи ҷашни Иди Қурбонро дар Тоҷикистон рӯзи 3 август эълон мекунанд
Саидҷаъфар Усмонзода: “Ба изҳороти ман дар ҳукумат назари манфӣ надоранд”
Манбаъ: дар бораи авфи навбатӣ ҳарф задан имрӯз барвақт аст
Ҳисор: Оғози марҳилаи хотимавии лоиҳаи рушди таҳсилоти фарогир барои кӯдакони имконияташон маҳдуд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста