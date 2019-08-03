Туристическая отрасль теперь считается одной из приоритетных в экономике страны, поэтому в Таджикистане происходят различные преобразования, которые должны заставить почувствовать туристов в нашей республике, как у себя дома.

Мы собрали ответы на самые популярные вопросы, которые облегчат пребывание туристов в Таджикистане.

Гостиницы войдут в туристический паспорт

Отели, гостевые дома, хостелы и апартаменты с хорошим уровнем сервиса находятся главным образом в Душанбе. Неплохие варианты можно также подыскать в Худжанде, Кулябе и Курган-Тюбе. В Хороге, в основном, популярны гостиницы формата B&B - Bed&Breakfast.

источник: tripadvisor.ru

Отзывы на гостиницы и гостевые дома можно почитать на ресурсе Tripadvisor, или в туристическом паспорте, который будет представлен общественности в конце августа. Разработкой и реализацией паспорта туриста занимается туристическая милиция при экологической милиции МВД Таджикистана. В него войдут только те гостиницы, которые будут соответствовать международным стандартам сервиса и безопасности. Туристический паспорт будет выдаваться всем туристам в специальных будках туристической милиции по всей республике.

Гостиницы и хостелы в Таджикистане можно забронировать несколькими способами. Если вы привыкли все делать сами, то сайты по поиску и онлайн бронированию жилья вам в помощь. Это может быть booking.com, agoda.ru, advantour.com или местные типа pamirtop.com.

источник: biletik.aero

Есть другой вариант – бронирование через местные туристические компании. Причем, в этом случае зачастую цены могут быть ниже, нежели если вы будете бронировать самостоятельно. Во-первых, обычно турфирмы имеют партнерские соглашения о сниженных ценах с гостиницами, хостелами и гостевыми домами. Во-вторых, благодаря тем же партнерским соглашениям туркомпании в курсе специальных предложений и акций, которые объявляют гостиницы в период не сезона.

Кстати, обязательный туристический сбор обычно уже включен в итоговую стоимость при бронировании жилья для туристов в отелях Таджикистана. И все же, на всякий случай, всегда уточняйте во избежание непредвиденных расходов.

На улице валюту не поменять, ищите банки

Валюту в Таджикистане меняют в банках, на черном рынке это делать запрещено законом с 2016 года. До этого времени по всей стране были рассеяны точки уличных обменных пунктов, но государство стало бороться с ними, выравнивая официальный обменный курс с уличным.

Кроме официальных пунктов обмена валют деньги меняют также и в крупных гостиницах вроде Hyatt Regency Dushanbe, Hilton, Serena Hotel, гостиница «Таджикистан» и др.

Asia-Рlus

Как выгоднее передвигаться по стране?

В Таджикистане относительно доступное такси, если речь не идет о частниках. В крупных городах, как Душанбе, с недавнего времени и Худжанде, местные их услугами практически не пользуются, потому что можно воспользоваться многочисленными сервисами по заказу такси через онлайн приложение или телефон, которые работают по счетчику. В Душанбе их так море: «Рахш такси» (3333), «Олуча такси» (7000), Asian Express (1616), «Сабох такси» (4444), Maxim (515), «Сомон такси» (888) и др.

Туристам так вообще не рекомендуем садиться к частникам – разведут на деньги в разы.

Если вы более или менее ориентируетесь по городу, можете воспользоваться, как их прозвали в народе, «пятисомоновыми» таксишками, которые курсируют в разные точки города. Это почти такси, но рядом с вами будут сидеть еще три попутчика, а по цене очень бюджетно – около 50 центов в один конец.

Радио Озоди

Среди общественного транспорта распространены автобусы, троллейбусы и маршрутки различных размеров, в основном, спринтеры. Стоит проезд недорого – около 1,5 центов в один конец.

Междугороднее транспортное сообщение в основном осуществляется за счет такси, которые находятся в специальных точках, чаще всего около базаров или вокзалов. Процедура следующая: торгуйтесь, договариваетесь о цене. Обычно стоимость за переднее сидение в машине чуть дальше, чем на заднем сидении. Так сказать, платите за комфорт. Как только наберется полный салон, машина трогается в путь. Дорога из Душанбе в Худжанд стоит в среднем $10, Душанбе-Хорог - $30, Душанбе-Гиссар – $0,50, Душанбе – Нурек – $2, Душанбе - Куляб - $4.

times.tj

Из автовокзала Душанбе также ходят комфортабельные автобусы, осуществляющие пригородные перевозки в города Бохтар, Худжанд, Хорог, Куляб и т.д.

Уточнить расписание рейсов на ближайшие даты можно телефонам: +992 (37) 236-66-13, +992 (37) 236-69-14.

На случай, если турист попал в беду…

На этот случай в прошлом году в республике было создано новое подразделение – туристическая милиция при экологической милиции МВД Таджикистана. Их основная задача заключается в том, чтобы сделать пребывание туристов в стране максимально комфортным.

фото пресс-службы МВД РТ

Если турист потерялся или что-то потерял, если он ему нужны консультация или он попал в беду, пусть звонит в любое время дня и ночи по горячей линии службы - 770 55 55 55.

С другими материалами спецпроекта «Таджикистан начинается с тебя» можно ознакомиться по ссылке здесь. Партнером проекта выступает компания «МегаФон Таджикистан».

Спецпроект «Таджикистан начинается с тебя» - это онлайн путеводитель по нашей стране, где вы сможете найти полезную информацию о внутреннем туризме, контакты туоператоров, гостиниц, лайфхаки для начинающих туристов, познавательные интересные истории от наших иностранных авторов, которые лично убедились в гостеприимстве таджикистанцев, красоте таджикских гор и многое другое.

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