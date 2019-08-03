Врачи и жители Таджикистана говорят о низком качестве лекарственных препаратов и отмечают, что они не действуют на организм человека должным образом. А службы надзора утверждают, что ситуация под контролем и все лекарства проходят проверку, прежде чем попасть на таджикский рынок.

Мы решили разобраться, кто прав, что на самом деле поступает на таджикский рынок и почему лекарства не действуют должным образом.

Два лица одного «Нурофена»

О низком качестве лекарственных препаратов в Таджикистане говорят всегда, хотя количество жалоб уменьшается год за годом. Этот вопрос обсуждается на уровне врачей, экспертов и даже местного населения.

Жители заметили, что медикаменты, которые продаются на таджикском рынке, менее эффективны, чем лекарства, привезённые из других стран.

Фируза Шамсиева, жительница города Душанбе говорит, что заметила разницу в действии «таджикского» и «российского» Нурофена, когда заболела её дочь.

- Я дала ей Нурофен - противовоспалительный и жаропонижающий препарат для детей. Но температура не снизилась, пришлось вызвать скорую помощь. Спустя неделю она опять заболела и я снова дала ей Нурофен, но только тот, что привезла сестра из России. Быстро исчезли все симптомы, и температура нормализовалась, - говорит Шамсиева.

Врачи поддерживают её мнение, но говорят, что год за годом количество таких лекарств уменьшается.

- К сожалению, она правильно заметила. Мы замечаем это и на примере других препаратов и инъекций. Раньше ситуация была ещё хуже: до 2010 года встречались таблетки, в которых содержался мел и даже алебастр.

Ситуация улучшается, но надо жёстче контролировать ввоз медикаментов, - говорит врач Далер Ахмедов.

Служба госнадзора: всё под контролем!

В ответ на жалобы жителей и врачей Служба государственного надзора здравоохранения и социальной защиты населения РТ, которая контролирует ввоз и продажу лекарственных средств в Таджикистан, уверяет, что населению не стоит беспокоиться.

В службе «АП» сообщили, что все препараты проходят тщательную проверку, прежде чем попасть на таджикский рынок.

- Лекарственные средства проходят проверку в стране производителя, прежде, чем попадут в Таджикистан. При поступлении в нашу страну они хранятся на временных складах Таможенной службы до проверки. После проведения лабораторных исследований и сертификации со стороны нашей службы, они оформляются, - сообщили «АП» в Службе государственного надзора.

Там также отметили, что регулярно проверяются качество хранения лекарств в фармацевтических компаниях и в аптеках.

- За 2018 год были изъяты и уничтожены более 33 тыс. просроченных таблеток, 288 тыс. таблеток без сертификата соответствия и 1226 поддельных таблеток. За шесть месяцев 2019 сожгли более 90 тонн низкокачественных, некачественных, контрафактных, просроченных и лекарственных средств без сертификата соответствия, - сообщили в Службе.

Сотрудники данного ведомства отрицают контрабанду лекарственных средств, сообщив лишь об одном факте ввоза 4 наименований поддельных лекарств в конце 2018 года.

Между тем, в начале мая Генеральная прокуратура сообщила, что жителя Хатлонской области приговорили к 6 годам лишения свободы за незаконный ввоз просроченных лекарств.

- Фарход Курбонов был задержан 22 октября 2018 года в аэропорту Душанбе. Он привёз из Турции более 800 пачек лекарственных препаратов на общую сумму $3 тыс. Было установлено, что лекарства ввезены незаконно, без разрешения Службы государственного надзора за фармацевтической деятельностью РТ. Более того они не отвечали стандартам, - сообщила тогда пресс-служба Генпрокуратуры.

За шесть месяцев 2019 года в Республику Таджикистан привезены лекарственные средства и медицинские товары на сумму более 1,7 млрд. сомони.

Контрабанда и низкое качество

Факт того, что лекарственные средства, продаваемые в Таджикистане, не всегда действуют эффективно, подтверждают и эксперты.

По их словам, этому есть несколько причин: контрабанда, низкое качество, разные бренды и условия хранения.

- Контрабанда медикаментов существует. В основном контрабандой завозятся некачественные или просроченные препараты. Просроченные препараты иногда до ввоза, а чаще в самом Таджикистане упаковывают заново, или же просто меняют им даты срока годности. Эта одна из причин того, что лекарства не действуют и не помогают больным. Но что хуже - некоторые просроченные препараты несут серьезную угрозу жизни больных, - говорит анонимный источник, который занимается ввозом лекарственных средств.

Также, по словам врачей, одно наименование препарата производят разные фирмы, и это отражается на качестве лекарств.

- Смотрите, в мире очень много фармацевтических компаний, которые производят один и тот же препарат по разным названиям. На самом деле, есть разница в качестве и составе этих препаратов. Поэтому у разных фирм, разные ценники на медикаменты. Но не всегда дорогой лучше. Это во происходит всём мире, не только у нас, - сообщил Далер Ахмедов.

Однако эксперты отмечают, что некоторые фармацевтические компании придерживаются двойных стандартов, и качество их лекарств зависит от страны экспорта.

- К сожалению, некоторые фармацевтические компании определяют качество препаратов в зависимости от страны экспорта. Это как китайские товары: в страны ЦА отправляют товары низкого качества, в Россию или Европу - качественные товары. Поэтому один и тот же препарат, который продаётся в Таджикистане, малоэффективен, чем в других, более развитых странах, - сообщил источник.

Врачи также отмечают и плохие условия хранения медикаментов в аптеках страны.

- Несмотря на рейды и проверки, условия хранения в некоторых аптеках ужасные, - говорят в Службе госнадзора. - Особенно в регионах, где редко встретишь холодильники и другие оборудования. А препараты надо хранить в специальных условиях, которые указаны в инструкциях.

При несоблюдении должных условий хранения медикамент не только теряет качество действия, но может привести и к серьёзным последствиям, даже к смерти.

Служба государственного надзора здравоохранения и социальной защиты населения РТ просит жителей звонить, если обнаружили контрафактные и просроченные медикаменты или сомневаются в оригинальности препаратов по номерам, которые развешаны во всех аптеках.

Как отличить подделку?

При покупке медикаментов, прежде всего надо обратить внимание на упаковку. Упаковка не должна быть повреждена, разорвана или примята. Разваливающаяся коробка, смазанная печать признаки подделки товара.

Проверьте, чтобы четко был указан срок годности препарата и номер серии.

При подозрении на то, что купленный вами препарат - подделка, спросите у продавца лицензию на это лекарство.

В соответствии с законом РТ «О защите прав потребителей», каждый покупатель вправе требовать сертификат соответствия лекарственных препаратов у продавца в аптеке.

ПАМЯТКА:

«Незаконный ввоз, производство, выпуск в обращение некачественных, поддельных и не отвечающих установленным требованиям стандартов медикаментов, а также медикаментов с истёкшим сроком годности, наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи показателей для расчётов, либо лишением свободы сроком до двух лет. Если преступление совершено в особо крупных размерах, или повлекло смерть человека или другие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью до пяти лет». Закон Республики Таджикистан «О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности»