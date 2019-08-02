Проблему острой нехватки учителей по предметам начальной военной подготовки и физкультуры нам удалось частично решить в предыдущие годы, но она все еще остается актуальной для общеобразовательных учреждений Согдийской области, - сообщил журналистам начальник Управления образования Согдийской области Осим Каримзода в ходе пресс-конференции.
По его словам, в настоящее время говорить об острой нехватке учителей по начальной военной подготовке и физкультуре не приходится, но проблема обеспечения школ военруками и физруками все еще существует, так как специалистов, заканчивающих вузы по этим специальностям, очень мало. Сейчас в средних школах региона не хватает 35 учителей по физкультуре и 22 по начальной военной подготовке.
«По предмету начальной военной подготовки выделено мало часов, исходя из этого и зарплата у военруков маленькая. Сейчас мы прорабатываем вопрос привлечения к работе офицеров в отставке, которые служили в военных частях, а также рассматриваем вопрос повышения их заработной платы», - сказал О.Каримзода.
Также начальник областного управления образования подтвердил актуальность проблемы нехватки профессиональных психологов в школах региона.
«Одной из актуальных проблем в школах является нехватка психологов. В течение трех последних лет в средних школах был введен отдельный штат для психологов. Сейчас большая часть работающих в школах психологов не являются психологами по специальности. До решения вопроса об обеспечении школ профессиональными психологами, мы привлекаем опытных и авторитетных учителей к этой работе. По этому вопросу мы обращались в ХГУ имени академика Б.Гафурова и в Министерство образования и науки. Министр поддержал нас и в дополнение к плану приема студентов по специальности психолог были затребованы дополнительные квоты. Те учителя, которые сейчас работают в качестве психолога в школах, параллельно обучаются на 3-4 курсах заочного отделения по специальности психолог, и мы надеемся, что в ближайшее время эта проблема будет решена», - отметил О.Каримзода.
Руководитель облоно также отметил взаимосвязь нехватки профессиональных психологов в школах области с ростом преступности и случаев суицида среди несовершеннолетних, в том числе учащихся средних общеобразовательных школ.
По словам Осима Каримзода, в первом полугодии 78 несовершеннолетних, в том числе 50 учащихся средних общеобразовательных школ совершили преступления. Это на 9 случаев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также за полгода зафиксировано 26 случаев суицида и попыток суицида среди несовершеннолетних, в том числе 23 со стороны учащихся средних школ. Это на 10 случаев больше по сравнению с этим же периодом прошлого года.
«Решение вопроса нехватки психологов в школах позитивно скажется и на решении вопроса снижения роста преступности и случаев суицида среди несовершеннолетних. Но хочу подчеркнуть, что это проблема не только школы и учителя, а в целом всего общества, и мы должны в тесном взаимодействии с другими структурами работать над решением этих негативных явлений», - подчеркнул он.
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