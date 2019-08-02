Хорог может стать популярным туристическим направлением не только для зарубежных гостей, но и для самих таджикистанцев. Прохладная погода даже в самый жаркий сезон, великолепная природа, уютные кафе и культурные мероприятия, например, недавний фестиваль "Крыша мира" - одинаково интересны, как гостям Таджикистана, так и его местым жителям, убеждена Лилия Гайсина.

Хорог, да и вообще Памир, меня всегда по-хорошему удивляет. В этот раз была в Хороге всего одни сутки, но кое-чему успела удивиться.

Университет ЦА – превзошел все мои даже самые смелые ожидания. То, что в архитектурном смысле – это очень красивое здание, бог с ним, там внутри атмосфера другая: молодежь с горящими глазами, вся разная, единой формы то тут нет!

Интернет в университете ЦА – офигенский, широкополосный или как там его, очень быстрый. Но есть одно НО - на территории УЦА не работают ВПН, у меня платная версия и тоже не работает, включаешь - вырубается вся сеть.

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Очень много военных по городу. Даже вооруженных - печально. В основном на центральной улице, но есть и на въезде/выезде в Хорог.

В Хороге автоматы с бесплатными книгами по городу: я видела их в трех местах, при этом Хорог малюсенький городок, и я была там всего одни сутки.

Чувство вкуса. Я всегда верила в памирское чувство вкуса – будь то музыка или интерьер, но именно в этот приезд я заметила несколько красивых кафешек, жила в очень стильной и приятной гостинице Lal.

Я очень надеюсь, что там будет что-то похожее на Грузию, где даже штукатурка обсыпается эстетично.

В общем, Хорог – прекрасен!

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