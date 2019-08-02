Хорог может стать популярным туристическим направлением не только для зарубежных гостей, но и для самих таджикистанцев. Прохладная погода даже в самый жаркий сезон, великолепная природа, уютные кафе и культурные мероприятия, например, недавний фестиваль "Крыша мира" - одинаково интересны, как гостям Таджикистана, так и его местым жителям, убеждена Лилия Гайсина.
Хорог, да и вообще Памир, меня всегда по-хорошему удивляет. В этот раз была в Хороге всего одни сутки, но кое-чему успела удивиться.
Университет ЦА – превзошел все мои даже самые смелые ожидания. То, что в архитектурном смысле – это очень красивое здание, бог с ним, там внутри атмосфера другая: молодежь с горящими глазами, вся разная, единой формы то тут нет!
Интернет в университете ЦА – офигенский, широкополосный или как там его, очень быстрый. Но есть одно НО - на территории УЦА не работают ВПН, у меня платная версия и тоже не работает, включаешь - вырубается вся сеть.
Очень много военных по городу. Даже вооруженных - печально. В основном на центральной улице, но есть и на въезде/выезде в Хорог.
В Хороге автоматы с бесплатными книгами по городу: я видела их в трех местах, при этом Хорог малюсенький городок, и я была там всего одни сутки.
Чувство вкуса. Я всегда верила в памирское чувство вкуса – будь то музыка или интерьер, но именно в этот приезд я заметила несколько красивых кафешек, жила в очень стильной и приятной гостинице Lal.
Я очень надеюсь, что там будет что-то похожее на Грузию, где даже штукатурка обсыпается эстетично.
В общем, Хорог – прекрасен!
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Хабарҳои “Азия-Плюс”-ро бо забони тоҷикӣ дар Telegram бихонед
Таҳқиқоти нахусти фарогири бозори сарулибоси Тоҷикистон
Дар зиндонҳои Сурия ва Ироқ 48 занони тоҷик қарор доранд
Бо қарори ҳукумат раёсати амнияти дохилии Хадамоти гумрук барҳам дода шуд
Гармии аз 40 дараҷа боло то 10 август идома меёбад
Марди 82-сола ҳамдиёри 79-солаи худро дар масҷиди Файзобод кушт
Санаи ҷашни Иди Қурбонро дар Тоҷикистон рӯзи 3 август эълон мекунанд
Саидҷаъфар Усмонзода: “Ба изҳороти ман дар ҳукумат назари манфӣ надоранд”
Манбаъ: дар бораи авфи навбатӣ ҳарф задан имрӯз барвақт аст
Ҳисор: Оғози марҳилаи хотимавии лоиҳаи рушди таҳсилоти фарогир барои кӯдакони имконияташон маҳдуд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста