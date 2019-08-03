Какую специальность предпочитает таджикская молодёжь, кто и как готовит вопросы тестов и насколько прозрачно проходят экзамены?
На эти и другие вопросы в интервью «АП» ответил директор Национального центра тестирования при президенте Республики Таджикистан Хуршед Икроми.
Точные науки не в почёте?
- Сколько абитуриентов в этом году сдали документы в НЦТ, и какие профессии они выбрали?
- Общее число абитуриентов в этом году составило 104 тысячи 494 человек. Несмотря на значительные разъяснительные работы, проводимые Центром по привлечению внимания абитуриентов на естественные и технические науки, и в этом году они в основном отдали предпочтение специальностям группы 4 (социология и право) и 5 (медицина, биология и спорт).
Если анализировать приём студентов в вузы в рамках выбранных специальностей, большее число приходится на 4-ю группу специальностей (социология и право) – 8 тыс.734 человек, это более 173% от плана.
На втором месте по количеству абитуриентов идёт 5-я группа специальностей (медицина, биология и спорт) – 32 тыс.270 человек, более 170% плановых мест.
На третьем месте - 3-я группа специальностей (филология, педагогика и искусство) – 19тыс.436 абитуриентов и более 150% плановых мест.
Далее идет 2-я группа специальностей (экономика и география). На это направление сдали документы 17тыс.35 абитуриентов, что составляет 99,74% плановых мест.
Замыкает список 1-я группа специальностей (естественные и технические науки) – 15 тыс.999 человек и всего 78,04% плановых мест. По результатам тестовых экзаменов на конкурс распределения пробились 76 тыс.700 абитуриентов.
- Сколько человек из этого числа могут не пройти по результатам распределения?
- Результаты распределения объявим 3 августа. Могу сказать, что по плану на этом отрезке направления в вузы получат 74 тыс.429 абитуриентов.
- А как быть тем абитуриентам, которые не прошли конкурс по распределению?
- Они примут участие в повторном отборе, который пройдёт с 19 по 22 августа. О его результатах объявят 26 августа.
- По вашему мнению, как привлечь внимание абитуриентов в точные науки?
- Привлечение внимания абитуриентов в точные науки, прежде всего, должно начинаться в школе. Тут не обойтись без высококвалифицированных педагогов.
Отлично знающие свое дело учителя, которые обладают хорошим педагогическим мастерством, могут пробудить интерес учеников к точным наукам, которые нужны для развития любого государства.
Также в это дело нужно подключить общество, СМИ.
- Какие изменения произошли по сдаче экзаменов по сравнению с предыдущими годами?
- Никаких изменений по сдаче экзаменов в этом году не было. Однако в рамках системы ЦВЭ произошли некоторые изменения, одним из которых является прием студентов в колледжи на базе общего основного образования (9-й класс). В связи с этим в систему ЦВЭ вошли ещё 14 колледжей. Также в этом году был введен прием студентов в Университет Центральной Азии посредством системы ЦВЭ.
Ещё одним нововведением этого года является осуществление онлайн-показа хода экзаменов из некоторых экзаменационных центров посредством камер наблюдения.
- Кто и как готовит вопросы тестов?
- Ещё до внедрения ЦВЭ в сотрудничестве с Филиалом Международной организации Институт «Открытое общество» - Фонд Содействия в Таджикистане привлек к работе зарубежных экспертов организации “Anglia Assessment Ltd” и на необходимом уровне подготовил технических специалистов.
Вопросы и задачи, которые предлагаются абитуриентам в ЦВЭ, разрабатывают технические специалисты Центра.
Описание экзамена по каждому предмету, требования к знаниям, навыкам и способностям абитуриента, разъяснение вопросов и задач теста (вид и количество вопросов и задач, критерии оценки, время выполнения теста) подробно разъясняется в программе экзамена.
О прозрачности и справедливости
- Вот уже шестой год абитуриенты Таджикистана поступают в высшие учебные заведения посредством НЦТ. Целью создания Центра являлась прозрачная и справедливая оценка знаний учащихся, а также искоренение коррупции. НЦТ достиг этой цели?
- В течение шести лет НЦТ смог обеспечить прозрачность и справедливость на всех этапах экзаменов и укрепил доверие общества к своей деятельности и экзаменам.
Все этапы экзаменов осуществляются прозрачно и справедливо, где знания, навыки и способности каждого абитуриента оценивается объективно.
Несмотря на это, могут появляться и лица, которые без оснований, для собственного интереса могут обещать содействие для поступления абитуриента в то или иное учебное заведение. Эти люди не имеют никакого отношения к Центру.
Никто и ничто не может повлиять на результаты, полученные абитуриентом на экзамене.
В этой связи, если абитуриент или родители попали в такую ситуацию, могут обратиться в Центр. Со всей ответственностью заявляем, что мы в считанные минуты докажем безосновательность этих обещаний и мошенничество таких лиц.
Ежегодно более 100 тысяч абитуриентов регистрируются в ЦВЭ, и до сих пор ни от абитуриентов и ни от уполномоченного государственного органа не выявлялся ни один факт непрозрачности и несправедливости оценки знаний абитуриентов.
Безопасность и секретность данных обеспечена и неукоснительно соблюдается со всеми деталями. Ход экзаменов во всех экзаменационных классах записывается и наблюдается камерами видеонаблюдения. В предыдущие годы абитуриенты, родители, преподаватели, общественные активисты, представители СМИ и другие заинтересованные лица непосредственно были свидетелями такой организации работы в экзаменационных центрах. Сами посудите, возможна ли помощь абитуриенту при таких условиях, при таком порядке и при таких требованиях?
- Некоторые придерживаются мнения, что со времени учреждения НЦТ увеличилось количество случайных студентов, а достаточно образованные молодые люди лишаются права стать студентами…
- К сожалению, по вопросу сдачи экзаменов по тестам существуют некоторые неправильные мнения. Если при разработке вопросов и задач теста соблюдаются установленные требования и правила тестологии, тест является лучшим и надежным инструментом для справедливого определения знания человека.
По мнению некоторых, тест может стать причиной снижения уровня знаний учащихся и студентов, хотя наоборот, если тест разработан правильно и проводится постоянно, то это способствует укреплению освоенных знаний. Необходимо понять простую мысль, что основная задача теста заключается в контроле и проверке уровня знаний, навыков, способностей и формированного или приобретенного мировоззрения.
То есть, если ознакомительная и обучаемая деятельность поставлена неправильно, ни один из способов для сдачи экзаменов не обеспечит формирование и развитие знаний, и навыков учащихся.
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