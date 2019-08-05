Несмотря на сходство в разных странах Центральной Азии жители пользуются разными социальными сетями. Мы решили сделать материал о популярных социальных сетях Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана согласно докладу «DIGITAL 2019» от портала DataReportal.
Узнав в каких социальных сетях сидят жители соседних стран, вы можете быстро найти друзей в этих странах.
Таджикистан
По данным DataReportal, на январь 2019 года в Таджикистане популяризируется Instagram, а на втором месте стоит Facebook.
По данным этого портала, в Таджикистане 360 тыс. активных пользователей Instagram и 210 тыс. активных пользователей Facebook. Активными считаются те пользователи, которые хотя бы раз в месяц заходили на свои аккаунты.
По данным портала, в Таджикистане всего 45 тыс. пользователей Linkedin и 6,8 тыс. пользователей Twitter.
По данным доклада «DIGITAL 2019», большинство пользователей социальных сетей в Таджикистане - мужчины.
Так по данным портала, 73% пользователей Facebook и 78 % пользователей Instagram по стране являются мужчинами.
Однако по данным StatCounter.com, онлайн-инструмента для отслеживания статистики, популярным социальным сетом по количеству посещений в Таджикистане остаётся Facebook.
Странно, что популярная в стране социальная сеть Одноклассники не попала в рейтинг «DIGITAL 2019». По различным данным, в Таджикистане от 200 тыс. до 350 тыс. человек - пользователи этой соцсети.
Узбекистан
В Узбекистане с социальными сетями такая же ситуация, как в Таджикистане, правда, количество пользователей больше за счёт численности населения. Согласно докладу «DIGITAL 2019», в Узбекистане тоже на первом месте находится Instagram с 1,7 млн. активными пользователями.
В Узбекистане 850 тыс. активных пользователей Facebook, 37,6 тыс. пользователей Twitter и 160 тыс. пользователей Linkedin.
Гендерный баланс пользователей социальных сетей в Узбекистане схож с Таджикистаном: 67% пользователей Facebook и 72 % пользователей Instagram - мужчины.
Кыргызстан
По данным портала, число активных пользователей Facebook в 2019 году в Кыргызстане составляет 690 тыс., а Instagram 1,6 млн человек.
По гендерному распределению пользователей Кыргызстан сильно отличается от Таджикистана и Узбекистана. Среди активных пользователей Facebook в Кыргызстане 51% - мужчины и 49% - женщины, а в Instagram 52% мужчины и 48% - женщины.
В Кыргызстане 35,6 тыс. пользователей Twitter и 97 тыс. пользователей Linkedin.
Но по национальным рейтингам и СМИ на первом месте стоят Одноклассники, также в Кыргызстане популярны ВКонтакте и "Мой мир".
Казахстан
В Казахстане женщины активнее в социальных сетях, чем в других странах ЦА. Такие данные приводятся в докладе «DIGITAL 2019»: 54% пользователей Facebook и 57% пользователей Instagram являются женщинами.
На первом месте в Казахстане стоит Instagram с активными пользователями 6,8 млн. человек. Число активных пользователей Facebook в стране 2,4 млн. человек. Тут 125 тыс. активных пользователей Twitter и 790 тыс. пользователей Linkedin.
Другое отличи Казахстана в том, что жители страны активно пользуют Snapchat: здесь 1,5 млн. активных пользователей Snapchat, в то время как в других странах это число незначительно.
Туркменистан
По данным DataReportal, в Туркменистане чуть более 1 млн. активных пользователей интернета, соответственно, количество пользователей социальных сетей тоже небольшое.
В стране всего 21 тыс. активных пользователей Facebook и 32 тыс. Instagram. Также в стране 10,8 тыс. активно используют Twitter и 28 тыс. Linkedin.
Число мужчин в социальных сетях чуть больше женщин: в Facebook - 54%, в Instagram - 55% пользователей - представители сильной половины человечества.
Если Вам интересно узнать. какими мессенджерами пользуются в отдельных странах ЦА, читайте наш материал «Какие мессенджеры популярны в каждой стране Центральной Азии?».
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