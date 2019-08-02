В ходе рабочей поездки в город Вахдат Эмомали Рахмон сегодня принял участие в сдаче новых объектов и ознакомился с социально-экономическим положением региона, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Президент уже открыл площадь государственного герба, посетил выставку достижений и ремесел жителей Вахдата и открыл развлекательный центр для детей. Высота герба, установленного на четырехметровом постаменте, составляет 24 метра, он выполнен полностью в национальном стиле.

На этой же площади Эмомали Рахмон посетил выставку достижений народного ремесленничества Вахдата.

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Далее президент страны принял участие в открытии Центра обслуживания и развлечения детей и подростков, построенное в современном архитектурном стиле. Центр обслуживания и развлечения детей и подростков в Вахдате построен местным предпринимателем Акмалом Рахимовым.

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Затем Эмомали Рахмон открыл по проспекту Рудаки многоэтажное жилое здание. Современный жилой дом состоит из 13 этажей, по проекту на первом этаже и в подвальном помещении расположен просторный ресторан на 150 посадочных мест, 20 торговых и сервисных точек, а также малый швейный цех на 40 рабочих мест, где созданы достойные условия для работы и обслуживания.

В этот же день, по сообщению пресс-службы президента РТ, при участии главы государства было сдано в эксплуатацию здание Центра юстиции, возведенное на площади 1785,58 квадратных метров.

Центр будет универсальным: он объединяет в одном здании несколько схожих структур. На первом этаже расположится ЗАГС, на втором - нотариальная контора. Для всех желающих будут оказываться бесплатные юридические консультации.

Эмомали Рахмон в Вахдате ознакомился также с процессом роста повторных сельскохозяйственных культур и сбором репчатого лука в дехканском хозяйстве «Саховат», с выставкой сельхозпродукции и продукцией работников лесного хозяйства города.

Рабочая поездка президента в Вахдат продолжается.

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