Голкипер сборной Таджикистана Абдуазиз Махкамов, который с 2016 года выступает в чемпионате Кыргызстана за ошский «Алай», пожизненно отстранен от футбола за участие в договорных матчах. Об этом сообщает официальный сайт АФК.
Дисциплинарно-этический комитет Азиатской футбольной конфедерации после расследования пожизненно запретил 4 игрокам участвовать в любой деятельности, связанной с футболом.
Курсанбека Шератова признали виновным по факту сговора для влияния на матч Кубка АФК с участием бишкекского «Дордоя» в сезоне-2017 и виновным в поддержке букмекерских ставок, связанных с тем матчем.
Абдуазиза Махкамова, Владимира Веревкина и Ильяза Алимова признали виновными по факту сговора для влияния на матчи ошского «Алая» в Кубке АФК в сезонах 2017 и 2018 годов.
Абдуазиз Махкамов родился 5 июля 1987 года. Начинал карьеру в футбольном клубе «Панджшер» из района Джалолиддина Балхи. Позднее выступал в высшей лиге Таджикистана за «Парвоз» и «Худжанд».
В марте 2016 года перешёл в кыргызский футбольный клуб «Алай» из города Ош. За национальную сборную Таджикистана Махкамов дебютировал 7 июня 2016 года в матче против сборной Бангладеш.
По состоянию на январь 2019 года, Абдуазиз провёл 12 встреч за сборную своей страны.
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