Президент Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации Рустам Эмомали выразил благодарность организационному комитету чемпионата CAFA-2019 среди юношеских сборных до 16 лет за проделанную работу.
«От имени Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации и от себя лично хочу выразить благодарность оргкомитету, всем волонтеров юношеского чемпионата CAFA-2019. Завершившийся турнир в Таджикистане прошел на высоком организационном уровне.
Были сыграны прекрасные матчи, победитель чемпионата определился только в последнем туре. Поздравляю юношескую сборную Таджикистана с выигрышем золотых медалей. Ребята молодцы, показали отличные результаты", - цитирует Рустама Эмомали пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.
Он также поблагодарил сборные Узбекистана, Ирана, Афганистана, Туркменистана и Кыргызстана за участие в турнире и пожелал им удачи в отборочном турнире чемпионата Азии-2020, который пройдет в сентябре.
Уже на следующей неделе в Таджикистане стартует чемпионат CAFA-2019 среди молодежных сборных до 19 лет.
"Уверен, что турнир пройдет на самом высоком уровне, будет и в дальнейшем укреплять дружбу между сборными командами нашего региона, и станет настоящим футбольным праздником для жителей и гостей нашей столицы", – заявил Рустам Эмомали в интервью пресс-службе Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации.
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