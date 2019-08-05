АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 5 АВГУСТА

- В Душанбе состоится пресс-конференция главы Национального центра тестирования при президенте Республики Таджикистан, который расскажет, как в стране прошли вступительные экзамены в вузы.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 5 АВГУСТА

1956 - Открытие I Спартакиады народов СССР.

2018 - Закон «Об исламской банковской деятельности» заработал в Таджикистане после официальной публикации.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 5 АВГУСТА

1930-2005 – Родился летописец войны, Заслуженный работник культуры Таджикистана Рахмон Сафаров.

1944 – Родился художник, заслуженный деятель искусства Таджикистана Юсуфчон Сангов.

1947 – Родился Народный писатель Таджикистана Абдулхамид Самадов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 АВГУСТА

По Согдийской области - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 24-26 тепла, днем 37-39 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 38-43 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 32-37 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 4-9 /с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 31-33 тепла.