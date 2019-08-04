АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 4 АВГУСТА
- В рамках Кубка Таджикистана по футболу, 1/8 финала, состоятся ответные матчи: «Куктош» (Рудаки) – «Регар ТадАЗ» (Турсунзаде), «Исфара» (Исфара) – «Эсхата» (Худжанд), «Хулбук» (Восе) – «Истаравшан» (Истаравшан), «Панджшер» (Джалолиддин Балхи) – «Дусти» (Джайхун). Начало матчей в 17:30.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 4 АВГУСТА
День железнодорожника.
1967 - Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, Горно-Бадахшанская автономная область награждена орденом Ленина.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 4 АВГУСТА
1921 – Родилась Заслуженная артистка Таджикистана Ойша Хаётова.
1928-1990 – Родился художник, Заслуженный работник культуры Таджикистана Олег Климов.
1935 – Родился математик Абдурахим Амонуллоев.
1935 – Родился журналист Давлатназар Назриев.
1940 – Родился доктор экономических наук Чамшед Каримов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 АВГУСТА 2019 ГОДА
По Согдийской области - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 24-26 тепла, днем 37-39 тепла.
По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 38-43 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 32-37 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла.
По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 38-40 тепла.
По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 4-9 /с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 37-39 тепла.
По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 39-41 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 31-33 тепла.
Хабарҳои “Азия-Плюс”-ро бо забони тоҷикӣ дар Telegram бихонед
Таҳқиқоти нахусти фарогири бозори сарулибоси Тоҷикистон
Дар зиндонҳои Сурия ва Ироқ 48 занони тоҷик қарор доранд
Бо қарори ҳукумат раёсати амнияти дохилии Хадамоти гумрук барҳам дода шуд
Гармии аз 40 дараҷа боло то 10 август идома меёбад
Марди 82-сола ҳамдиёри 79-солаи худро дар масҷиди Файзобод кушт
Санаи ҷашни Иди Қурбонро дар Тоҷикистон рӯзи 3 август эълон мекунанд
Саидҷаъфар Усмонзода: “Ба изҳороти ман дар ҳукумат назари манфӣ надоранд”
Манбаъ: дар бораи авфи навбатӣ ҳарф задан имрӯз барвақт аст
Ҳисор: Оғози марҳилаи хотимавии лоиҳаи рушди таҳсилоти фарогир барои кӯдакони имконияташон маҳдуд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста