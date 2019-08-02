В первом полугодии 2019 года ВВП Таджикистана достиг 31,3 млрд сомони ($3,32 млрд), и его рост, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 7,5%, сообщил министр экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода на пресс-конференции в Душанбе.
«За первое полугодие 2019 года во всех отраслях национальной экономики была сохранена позитивная тенденция развития, обеспечена устойчивость макроэкономических показателей страны», - отметил он.
По его данным, ВВП Таджикистана за счет реального роста объема производства промышленных товаров достиг 12,5%, сельскохозяйственной продукции – 10,8%, оборота розничной торговли – 9,4%, пассажирооборота – 12,9% и платных услуг на 0,9%.
Внешнеторговый оборот Таджикистана за первое полугодие составил $2 млрд 136,9 млн (рост 3,8%), в том числе экспорта $570,6 млн, импорта - $1 млрд 566,3 млн (рост 2,3%).
По сообщению министра, в настоящее время Таджикистан имеет торговые отношения с 110 странами мира.
Согласно предварительным данным министерства финансов, на 12 июля 2019 года общая часть доходов госбюджета РТ за первое полугодие текущего года исполнена на 100,4%, денежные средства, поступившие в бюджет, составили 10 млрд 949,3 млн сомони (рост 48,9 млн сомони) и 35% к ВВП.
Вместе с тем вложение средств в основной капитал снизилось на 8,6%, объём оборота внешней торговли в первом полугодии 2019 года по сравнению с этим периодом 2018 года увеличился на 3,8%, в том числе объём экспорта на 8,1% и импорта на 2,3%.
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