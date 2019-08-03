АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 3 АВГУСТА
- В Душанбе пройдет Фестиваль мороженого и прохладительных напитков. Он состоится в парке культуры и отдыха «Куруши Кабир».
- Магазин обуви "FLO" организует концерт Джонибека Муродова в 20:00 очередной концерт в "Душанбе-Мол".
- В городе София (Болгария) продолжится чемпионат мира по борьбе среди юношей. Таджикистан на этом мировом первенстве представят трое спортсменов.
- Кубок Таджикистана по футболу. 1/8 финала. Ответные матчи: в рамках Кубка Таджикистана по футболу, 1/8 финала, состоятся ответные матчи: «Хатлон» (Бохтар) – «Саройкамар» (Пяндж), «Вахдат» (Вахдат) – «Худжанд» (Худжанд), ЦСКА «Памир» (Душанбе) – «Душанбе-83» (Душанбе). Начало матчей в 17:30.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 3 АВГУСТА
1999 - Руководство Объединенной таджикской оппозиции официально объявило о роспуске вооруженных формирований.
2010 - В Душанбе на 70-м году жизни скончался Народный артист Таджикистана Зафар Нозим.
2011 - Скоропостижно скончался первый заместитель премьер-министра страны Асадулло Гуломов.
2011 - Президент открыл в Худжанде Дворец печати и памятник Исмоила Сомони.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 3 АВГУСТА
1909-1978 – Родился кинооператор, Народный артист Таджикистана Ибрагим Барамыков.
1938 – Родился коновод, заслуженный деятель искусств Таджикистана Ахроров Ато.
1945 – Родился поэт Алимухаммад Муроди.
1956 – Родился журналист Имомназар Хакназар.
1960 – Родился журналист Нуъмон Низоми.
1962 – Родился поэт Косимчон Зарифи.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 АВГУСТА
По Согдийской области - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 24-26 тепла, днем 37-39 тепла.
По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 38-43 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 32-37 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла.
По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 38-40 тепла.
По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 4-9 /с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 37-39 тепла.
По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 39-41 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 31-33 тепла.
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