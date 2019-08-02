В Министерстве экономического развития и торговли Таджикистана объяснили, почему выросли цены на мясо и рассказали о том, что делается для их снижения.
С начала июня пользователи социальных сетей в Таджикистане обсуждают повышение цен на мясо на рынках cтраны.
Сегодня на рынках Душанбе и близлежащих районах и городов средняя цена на говядину достигает 55 сомони за 1 кг, баранина держится в пределах 50 сомони за килограмм, а курятина продается по 22-23 сомони.
Минэкономразвития, проанализировавшее данную ситуацию, называет главным фактором повышения цен на мясо - рост спроса со стороны населения.
Однако, там добавляют, что на цены также повлияло подорожание скота на рынках. В свою очередь, это связано с высокой стоимостью кормов для скота.
По словам министра экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода, в республике упало производство жмыха из-за снижения производства хлопка.
Отметим, что сегодня на рынках 1 кг жмыха стоит около 4 сомони, различные комбинированные корма для скота – от 1,5 до 3 сомони за 1 кг.
Как известно, в 2018 году было произведено 300 тыс. тонн хлопка, что на 90 тыс. тонн меньше, чем было в 2017 году. Кроме того, в прошлом году было переработано всего 25% хлопка, остальная часть пошла на экспорт в качестве сырья.
Министр напомнил, что проанализировав данную ситуацию, правительство Таджикистана предоставило некоторые льготы для предпринимателей, которые поставляют в республику корма для домашнего скота и привозят племенных мясных животных.
"Правила уже начали действовать с 1 августа: согласно им ввоз в республику данной категории товаров освобождается от таможенных платежей", - сообщил министр.
То есть, можно ожидать, что эти меры помогут снизить и цены на мясо в ближайшем будущем.
Животноводство не выгодно
Ранее «Азии-Плюс» один из фермеров заявил, что мясной рынок Таджикистана малопривлекателен, поскольку вложить в него придется большие деньги, а окупаемость в животноводстве составляет не менее 10 лет, а если нет своей земли, то и вовсе эта сфера оказывается убыточной для инвестора.
"Поэтому владельцам больших пастбищ выгодно заработать, отдав земли в аренду, чем развивать животноводство", - резюмировал он.
Мясо в Таджикистане производят, в основном, домохозяйства. По последним данным Агентства по статистике, более 93% крупного и 82% мелкого рогатого скота выращивается в частном секторе.
Из произведенного в Таджикистане в 2018 году 262 тыс. тонн мяса, 247 тыс. тонн приходится на долю частного сектора.
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