В целях экономической защиты страны, возможно, в будущем мы примем меры по введению налога на Google и другие электронные сервисы, сообщил сегодня журналистам первый заместитель главы Налогового комитета Аюбджон Солехзода.
"Это мировая тенденция и речь идёт о цифровой экономике. Этот принцип называется оплата НДС по месту назначения", - заявил он.
По его словам, "в развитых странах думают о том, как взымать налог НДС так, чтобы эти суммы не ушли за рубеж страны".
"Поэтому некоторые страны вводят такие виды налогообложения. Мы изучаем практику других стран и в будущем принимем меры по введению налога на Google и другие электронные сервисы", - сообщил Солехзода.
По его словам, согласно нынешнему Налоговому кодексу Таджикитсана это невозможно, но в новом кодексе это будет предусмотрено.
"Добавление такого положения в новый Нологовый кодекс рассматривает созданная комиссия", - отметил Солехзода.
Напомним, в начале минувшего года глава Налогового комитета РТ Нусратулло Давлатзода направил письмо президенту страны, где предлагал брать налоги с таких сервисов, как Google, Apple, Microsoft, Facebook, eBay, Aliexpress, Yahoo и др. По его мнению, эти налоги ощутимо пополнят бюджет.
"В это же время, люди покупают авиабилеты, игры, книги, бронируют гостиницы, и приносят прибыль иностранным компаниям, однако, из-за несовершенства нашего законодательства, их невозможно облагать налогами", - отмечал Давлатзода в своем обращении к Эмомали Рахмону.
В 2017 году тоже глава Налогового комитета попросил об этом президента, назвав введение такого налога «дополнительным поступлением в бюджет».
«Настало время принять необходимые меры для регулирования всех действий, осуществляемых через Интернет. Нужно внести изменения в налоговое законодательство, предусматривающие уплату НДС для иностранных компаний, которые предоставляют услуги в электронной форме физическим лицам», - говорилось в письме председателя НК РТ Нусратулло Давлатзода на имя президента страны в 2017 году.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Хабарҳои “Азия-Плюс”-ро бо забони тоҷикӣ дар Telegram бихонед
Таҳқиқоти нахусти фарогири бозори сарулибоси Тоҷикистон
Дар зиндонҳои Сурия ва Ироқ 48 занони тоҷик қарор доранд
Бо қарори ҳукумат раёсати амнияти дохилии Хадамоти гумрук барҳам дода шуд
Гармии аз 40 дараҷа боло то 10 август идома меёбад
Марди 82-сола ҳамдиёри 79-солаи худро дар масҷиди Файзобод кушт
Санаи ҷашни Иди Қурбонро дар Тоҷикистон рӯзи 3 август эълон мекунанд
Саидҷаъфар Усмонзода: “Ба изҳороти ман дар ҳукумат назари манфӣ надоранд”
Манбаъ: дар бораи авфи навбатӣ ҳарф задан имрӯз барвақт аст
Ҳисор: Оғози марҳилаи хотимавии лоиҳаи рушди таҳсилоти фарогир барои кӯдакони имконияташон маҳдуд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста