В целях экономической защиты страны, возможно, в будущем мы примем меры по введению налога на Google и другие электронные сервисы, сообщил сегодня журналистам первый заместитель главы Налогового комитета Аюбджон Солехзода.

"Это мировая тенденция и речь идёт о цифровой экономике. Этот принцип называется оплата НДС по месту назначения", - заявил он.

По его словам, "в развитых странах думают о том, как взымать налог НДС так, чтобы эти суммы не ушли за рубеж страны".

"Поэтому некоторые страны вводят такие виды налогообложения. Мы изучаем практику других стран и в будущем принимем меры по введению налога на Google и другие электронные сервисы", - сообщил Солехзода.

По его словам, согласно нынешнему Налоговому кодексу Таджикитсана это невозможно, но в новом кодексе это будет предусмотрено.

"Добавление такого положения в новый Нологовый кодекс рассматривает созданная комиссия", - отметил Солехзода.

Напомним, в начале минувшего года глава Налогового комитета РТ Нусратулло Давлатзода направил письмо президенту страны, где предлагал брать налоги с таких сервисов, как Google, Apple, Microsoft, Facebook, eBay, Aliexpress, Yahoo и др. По его мнению, эти налоги ощутимо пополнят бюджет.

"В это же время, люди покупают авиабилеты, игры, книги, бронируют гостиницы, и приносят прибыль иностранным компаниям, однако, из-за несовершенства нашего законодательства, их невозможно облагать налогами", - отмечал Давлатзода в своем обращении к Эмомали Рахмону.

В 2017 году тоже глава Налогового комитета попросил об этом президента, назвав введение такого налога «дополнительным поступлением в бюджет».

«Настало время принять необходимые меры для регулирования всех действий, осуществляемых через Интернет. Нужно внести изменения в налоговое законодательство, предусматривающие уплату НДС для иностранных компаний, которые предоставляют услуги в электронной форме физическим лицам», - говорилось в письме председателя НК РТ Нусратулло Давлатзода на имя президента страны в 2017 году.

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