Агентство по гидрометеорологии предупреждает о том, что в Душанбе, помимо жары - до 42 градусов, в ближайшие дни ожидается повышенное загрязнение атмосферного воздуха по взвешенным веществам: будет очень пыльно.
Такая погода продержится в таджикской столице вплоть до 8 августа, сообщается на сайте Агентства по гидрометеорологии страны.
В связи с повышенным температурным фоном в этот период в предгорных и горных районах РРП, Согдийской области и западных районах ГБАО возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков. В этот период на реках Пяндж, Вахш, Зерафшан и их притоках ожидается резкое повышение уровня воды и возможен размыв берегов.
Рекомендации по защите населения от негативного воздействия жары и повышенного загрязнения атмосферного воздуха: избегать длительного пребывания и прогулок днем в местах вблизи крупных автомагистралей при интенсивном движении автотранспорта. Особенно места с пониженным рельефом и низкой продуваемостью представляют зоны повышенного риска для вашего здоровья. В первую очередь, это касается детей, пожилых людей, беременных женщин и людей с заболеваниями гипертонии.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Хабарҳои “Азия-Плюс”-ро бо забони тоҷикӣ дар Telegram бихонед
Таҳқиқоти нахусти фарогири бозори сарулибоси Тоҷикистон
Дар зиндонҳои Сурия ва Ироқ 48 занони тоҷик қарор доранд
Бо қарори ҳукумат раёсати амнияти дохилии Хадамоти гумрук барҳам дода шуд
Гармии аз 40 дараҷа боло то 10 август идома меёбад
Марди 82-сола ҳамдиёри 79-солаи худро дар масҷиди Файзобод кушт
Санаи ҷашни Иди Қурбонро дар Тоҷикистон рӯзи 3 август эълон мекунанд
Саидҷаъфар Усмонзода: “Ба изҳороти ман дар ҳукумат назари манфӣ надоранд”
Манбаъ: дар бораи авфи навбатӣ ҳарф задан имрӯз барвақт аст
Ҳисор: Оғози марҳилаи хотимавии лоиҳаи рушди таҳсилоти фарогир барои кӯдакони имконияташон маҳдуд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста