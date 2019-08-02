В Саудовской Аравии женщинам в возрасте от 21 года разрешили получать паспорт и выезжать за границу без разрешения родственников мужского пола, в том числе мужей. Об этом пишет Reuters со ссылкой на серию указов саудовских властей, сообщает Медуза.
Кроме того, власти Саудовской Аравии разрешили женщинам регистрировать рождение ребенка, брак и развод, а также быть опекунами малолетних детей. Также для женщин расширили возможности трудоустройства: один из указов закрепляет право на работу за всеми гражданами страны вне зависимости от пола.
В прошлом году саудовским женщинам разрешили водить автомобиль. Саудовская Аравия была последней страной в мире, где действовал такой запрет.
Правительство Саудовской Аравии ранее разработало приложение, с помощью которого мужчины могли запретить или ограничить женщинам выезд из страны.
Саудовские женщины все еще обязаны получать разрешение на многие другие действия, например, брак, развод, открытие счета в банке и, в некоторых случаях, доступ к медицинским услугам. Разрешение вправе давать муж или кровные родственники мужского пола, в том числе сын.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Хабарҳои “Азия-Плюс”-ро бо забони тоҷикӣ дар Telegram бихонед
Таҳқиқоти нахусти фарогири бозори сарулибоси Тоҷикистон
Дар зиндонҳои Сурия ва Ироқ 48 занони тоҷик қарор доранд
Бо қарори ҳукумат раёсати амнияти дохилии Хадамоти гумрук барҳам дода шуд
Гармии аз 40 дараҷа боло то 10 август идома меёбад
Марди 82-сола ҳамдиёри 79-солаи худро дар масҷиди Файзобод кушт
Санаи ҷашни Иди Қурбонро дар Тоҷикистон рӯзи 3 август эълон мекунанд
Саидҷаъфар Усмонзода: “Ба изҳороти ман дар ҳукумат назари манфӣ надоранд”
Манбаъ: дар бораи авфи навбатӣ ҳарф задан имрӯз барвақт аст
Ҳисор: Оғози марҳилаи хотимавии лоиҳаи рушди таҳсилоти фарогир барои кӯдакони имконияташон маҳдуд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста