Выдача биометрических паспортов в Таджикистане было начата в 2014 году и за эти годы свыше 2,5 миллионов граждан республики стали обладателями этих паспортов. Такие данные сегодня журналистам озвучил глава внешнеполитического ведомства республики Сироджиддин Мухриддин.

По его словам, на сегодняшний день во всех дипломатических представительствах Таджикистана за рубежом круглосуточно дежурят консульские работники, которые занимаются заменой для находящихся за границей граждан страны внутренних паспортов Таджикистана образца 2014 года на ID-карты.

Министр также сообщил, что в настоящее время граждане 112 государств мира могут получать таджикские электронные визы, а граждане Таджикистана без получения виз могут посетить 33 государства планеты.

Глава МИД напомнил, что к началу августа текущего года Таджикистан установил дипломатические отношения с 173 государствами мира.

Ранее мы сравнили цены на заграничный паспорт в некоторых странах СНГ. Оказалось, что наш самый дорогой.

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