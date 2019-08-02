Выдача биометрических паспортов в Таджикистане было начата в 2014 году и за эти годы свыше 2,5 миллионов граждан республики стали обладателями этих паспортов. Такие данные сегодня журналистам озвучил глава внешнеполитического ведомства республики Сироджиддин Мухриддин.
По его словам, на сегодняшний день во всех дипломатических представительствах Таджикистана за рубежом круглосуточно дежурят консульские работники, которые занимаются заменой для находящихся за границей граждан страны внутренних паспортов Таджикистана образца 2014 года на ID-карты.
Министр также сообщил, что в настоящее время граждане 112 государств мира могут получать таджикские электронные визы, а граждане Таджикистана без получения виз могут посетить 33 государства планеты.
Глава МИД напомнил, что к началу августа текущего года Таджикистан установил дипломатические отношения с 173 государствами мира.
Ранее мы сравнили цены на заграничный паспорт в некоторых странах СНГ. Оказалось, что наш самый дорогой.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Хабарҳои “Азия-Плюс”-ро бо забони тоҷикӣ дар Telegram бихонед
Таҳқиқоти нахусти фарогири бозори сарулибоси Тоҷикистон
Дар зиндонҳои Сурия ва Ироқ 48 занони тоҷик қарор доранд
Бо қарори ҳукумат раёсати амнияти дохилии Хадамоти гумрук барҳам дода шуд
Гармии аз 40 дараҷа боло то 10 август идома меёбад
Марди 82-сола ҳамдиёри 79-солаи худро дар масҷиди Файзобод кушт
Санаи ҷашни Иди Қурбонро дар Тоҷикистон рӯзи 3 август эълон мекунанд
Саидҷаъфар Усмонзода: “Ба изҳороти ман дар ҳукумат назари манфӣ надоранд”
Манбаъ: дар бораи авфи навбатӣ ҳарф задан имрӯз барвақт аст
Ҳисор: Оғози марҳилаи хотимавии лоиҳаи рушди таҳсилоти фарогир барои кӯдакони имконияташон маҳдуд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста