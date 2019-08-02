Правительство Таджикистана намерено сократить объем внешних заимствований, увеличивая привлечение средств на безвозмездной основе.
«Для привлечения финансовых ресурсов в наступающем финансовом году (2019-2020) ведутся переговоры, мы заинтересованы в большем привлечении грантов, чтобы не увеличивать объем заимствований», - сообщил министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода 2 августа на пресс-конференции в Душанбе.
По его словам, объем внешнего долга республики на начало второго полугодия этого года составил около $2,9 млрд, что составляет 35,9% ВВП страны.
Министр отметил, что обеспечение развития национальной экономики страны не представляется возможным только посредством бюджетных средств.
«Сегодня все страны мира используют финансовые возможности международных институтов и более богатых государств», - сказал он.
Каххорзода подчеркнул, что соотношение внешнего долга Таджикистана к ВВП сегодня составляет 35-36%, а у некоторых стран он намного выше.
Он отметил, что хорошие взаимоотношения в этом вопросе с Азиатским банком развития и Всемирным банком.
«Мы уже согласовали с этими двумя международными институтами наше сотрудничество на ближайшие пять лет», - сказал министр.
Касаясь доли Китая во внешнем долге Таджикистана, которая составляет около 48%, Каххорзода отметил, что Таджикистан заинтересован работать в этом направлении со всеми странами.
«Мы проводим политику открытых дверей, и это касается также вопроса привлечения финансовых ресурсов. Китай это или другая страна - мы заинтересованы, чтобы привлекать средства для достижения стратегических целей, которые предоставляются на льготных условиях», - сказал он.
При этом глава Минфина признает, что Китай занимает важное место в вопросе привлечения инвестиций в республику.
Он подчеркнул, что средства, привлеченные из Поднебесной, в основном, используются для строительства цементных заводов и предприятий по добыче и переработке руды.
«Китай также помогает нам в решении некоторых вопросов грантовыми средствами. Например, финансирование строительства внутренних автодорог городов Куляб и Бохтар. Также при безвозмездном финансировании этой страны в Душанбе возводятся здания правительства и парламента», - добавил министр.
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