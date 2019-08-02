МегаФон Таджикистан первым из операторов развернул сеть четвертого поколения в Айни. Тысячи жителей района получили доступ к мобильному интернету на скоростях до 50 Мбит/с.
Новые базовые станции стандарта 4G обеспечивают покрытие надежной связью административного центра района. Вместе с тем доступ к новым скоростям мобильного интернета получили не только 12 тысяч жителей Айни, но и абоненты, находящиеся в ряде соседних поселков.
«Главное преимущество мобильного интернета нового поколения – более высокие скорости отклика и передачи данных, в среднем в два-три раза превышающие возможности сети 3G. Технология 4G позволяет быстро скачивать тяжелые файлы и просматривать видео онлайн без пауз и зависаний», – комментирует директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер НАИМОВ.
В настоящее время МегаФон Таджикистан предоставляет доступ к 4G-интернету в Худжанде, Бустоне, Канибадаме, Истаравшане, Пенджикенте и Айни. В планах – дальнейшее развитие сети в районах Согда.
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