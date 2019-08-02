Таджикистан не отдаст никому ни пяди своей земли, заявил глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода на пресс-конференции в Худжанде 1 августа.

"Мы за добрососедские отношения, но не отдадим ни пяди своей земли никому, и будем защищать свою землю. Если со стороны граждан соседнего Кыргызстана будет наблюдаться нарушение государственной границы, или какие-нибудь другие незаконные действия, то мы тоже готовы к ответным действиям", - отметил глава области.

Напомним, ситуация на участке границы Ворух-Аксай обострилась 22-23 июля. Попытки местных жителей установить флаги своих государств на участках, которые по мнению каждой из сторон относится к их территории, привели к новым стычкам.

Главы Таджикистана и Кыргызстана провели переговоры в Исфаре 26 июля, после чего продолжили обсуждение вопроса о демаркации госграниц на побережье Иссык-Куля.

Все новости по последнему конфликту на таджикско-кыргызской границе и последующим после этого переговорам президентов двух стран вы можете прочитать в нашем сюжете.



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