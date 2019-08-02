На сегодняшний день в тюрьмах Ирака содержатся 43 женщины и 1 ребенок, которые являются гражданами Таджикистана, а в лагерях Сирии - 86 таджикских женщин и 468 детей, об этом сегодня журналистам сообщил глава МИД республики Сироджиддин Мухриддин.

По его словам, их возвращение домой является приоритетным направлением в работе внешнеполитического ведомства Таджикистана.

«Данный вопрос находится под постоянным контролем президента Таджикистана Эмомали Рахмона», - подчеркнул министр.

Он заявил, что в Ираке и Сирии на сегодняшний день нет дипломатических представительств Таджикистана: послы Душанбе в других арабских государств работают в данном направлении.

Кроме того, Таджикистан в данном вопросе привлекает возможности международных гуманитарных организаций, отметил глава внешнеполитического ведомства республики.

Напомним, 30 апреля из Ирака в Душанбе были доставлены 84 ребенка.

Это дети таджикских боевиков экстремистских групп, которые находились в лагерях или тюрьмах Ирака. Некоторые из них в свое время были вывезены родителями в Ирак, другие родились уже там. Большинство их отцов были убиты, а их матери содержатся в иракских тюрьмах за пособничество террористам.

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