В узбекском сегменте Facebook набирает популярность флешмоб с хештегом #потенциальноопасна. В Facebook и Instagram уже опубликовано несколько сотен постов с хештегом флешмоба, сообщает CA-NEWS.
Флешмоб инициировали женщины и девушки, раскритиковавшие список из 23 категорий женщин, которые по версии Комитета женщин склонны к совершению преступлений.
Широкий резонанс в соцсетях вызвала новость о 23 категориях женщин, которые по мнению Комитета женщин входят в так называемую группу риска для совершения различных преступлений. В нее попали безработные женщины, близкие к разводу семьи, а также женщины, которые временно проживают в Ташкенте и многие другие категории, которые определялись представителями махаллей и инспекторами профилактики в сходах граждан.
Пользователи соцсетей начали выкладывать фотографии с пометкой #потенциальноопасна и указывать причины, по которым также могут быть опасны и склонны к совершению преступлений. При этом в шуточной форме приводя наиболее абсурдные примеры: от возвращения из Европы и наличия татуировок до незначительных физических недостатков.
Полный список категорий, которые, по мнению Комитета женщин, составляют так называемую группу риска и теоретически способны к совершению преступления:
1. Ранее осужденные
2. Виновные в совершении преступления
3. Находящиеся на испытательном сроке
4. Наркозависимые
5. Алкозависимые
6. Страдающие психическими расстройствами
7. Склонные к совершению преступлений
8. Долгое время отсутствующие
9. Вернувшиеся на Родину спустя долгое время
10. Нуждающиеся в духовной поддержке
11. Негативно влияющие на воспитание детей
12. Совершившие преступления аморального характера
13. Женщины с нездоровой обстановкой в семье
14. Женщины, состоящие на учете в органах внутренних дел
15. Имеющие склонность к суициду
16. Семьи, близкие к разводу
17. Безработные женщины
- те, у кого есть специальность
- те, у кого нет специальности
18. Малообеспеченные
19. Временно проживающие в Ташкенте
20. Женщины, живущие без регистрации
21. Женщины, занимающиеся попрошайничеством
22. Несовершеннолетние (до 18 лет) и молодые девушки (от 18 до 30 лет)
23. Женщины с инвалидностью, разведенные, матери-одиночки, потерявшие кормильца.
После широкого резонанса в соцсетях, хокимият Ташкента удалил на официальном сайте информацию о 23 категориях женщин, отмечает издание.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Хабарҳои “Азия-Плюс”-ро бо забони тоҷикӣ дар Telegram бихонед
Таҳқиқоти нахусти фарогири бозори сарулибоси Тоҷикистон
Дар зиндонҳои Сурия ва Ироқ 48 занони тоҷик қарор доранд
Бо қарори ҳукумат раёсати амнияти дохилии Хадамоти гумрук барҳам дода шуд
Гармии аз 40 дараҷа боло то 10 август идома меёбад
Марди 82-сола ҳамдиёри 79-солаи худро дар масҷиди Файзобод кушт
Санаи ҷашни Иди Қурбонро дар Тоҷикистон рӯзи 3 август эълон мекунанд
Саидҷаъфар Усмонзода: “Ба изҳороти ман дар ҳукумат назари манфӣ надоранд”
Манбаъ: дар бораи авфи навбатӣ ҳарф задан имрӯз барвақт аст
Ҳисор: Оғози марҳилаи хотимавии лоиҳаи рушди таҳсилоти фарогир барои кӯдакони имконияташон маҳдуд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста