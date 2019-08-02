В Тегеране убеждены в том, что такие визиты укрепят отношении двух государств в сферах экономики, торговли, финансов , сообщает департамент информации МИД РТ.
В Тегеране состоялась встреча посла Таджикистана Низомиддина Зохиди с министром экономики и финансов Исламской Республики Иран Фархадом Дижписандом.
Стороны отметили необходимость использования имеющегося потенциала в деле развития и расширения сотрудничества между Таджикистаном и Ираном в таких сферах, как экономика и торговля, финансы и инвестиции.
Было таrже отмечено значение совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений в банковской, инвестиционной, страховой и таможенной областях.
Стороны также рассмотрели конкретные вопросы взаимодействия экономических и финансовых структур двух стран.
В завершении встречи иранская сторона пригласила руководителей соответствующих министерств Таджикистана в Тегеран и выразила уверенность в том, что эти визиты будут содействовать укреплению торгово- экономических и финансовых отношений между двумя странами.
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