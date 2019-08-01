Медиа-группа «Азия-Плюс» запустила канал для таджикоязычных пользователей. Подписаться на него можно по ссылке https://t.me/asiaplustj, предварительно установив мессенджер Telegram на своем смартфоне.

Русскоязычный канал «Азия-Плюс», на который подписаны почти 8 тысяч человек, сегодня самый популярный в Таджикистане. На него можно подписаться по ссылке https://t.me/asiaplus.

«Первый канал в Telegram мы запустили полтора года назад, для удобства наших пользователей, у которых нет времени на просмотры новостных сайтов. Через полгода он стал самым удобным способом обхода блокировки нашего портала. Чтобы читать новости на нашем канале достаточно самой минимальной скорости интернета. Сегодня мы запустили канал на таджикском языке, и за несколько часов на него подписались уже около ста человек», - говорит Зебо Таджибаева, исполнительный директор «Азия-Плюс».

Она отметила, что Медиа-группа всегда старается развивать свои каналы и паблик-чаты в мессенджера и страницы социальных сетях.

«Самое главное, чтобы наша аудитория своевременно получала свежие новости, поэтому мы развиваем все современные пути доступа к нашим публикациям, помимо сайта», - сообщила Зебо Таджибаева.

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