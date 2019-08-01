Ровно 80 лет назад вышло постановление правительства Таджикской ССР о продлении Большого Ферганского канала (БФК) на территории Таджикистана.
1 августа 1939 года на трассе канала закипела работа. Строительство БФК - самого большого ирригационного сооружения в Средней Азии - стало делом новым для всего региона.
Нужно было руками простых людей: колхозников, рабочих, методом народной стройки – социалистического хашара, почти без механизмов и в самый короткий срок построить канал.
Всего же на строительстве канала, выполняемого Таджикской ССР, работали рука об руку 30 000 человек – таджики, узбеки, русские, татары и другие: в целом, представители почти 20 национальностей.
Огромную работу при строительстве БФК выполнили инженерно–технические работники, от качества работы которых зависели точность и темпы строительства.
В первые же дни строительства колхозники и рабочие начали показывать невиданную доселе производительность труда, «разрушая» все технические расчеты и планы. Свет памяти об этом массовом трудовом подвиге всех таджикистанцев ярок и сегодня.
Западные журналисты, освещавшие строительство БФК, только разводили руками, они не понимали: как это, работать без оплаты, за спасибо, за здорово живешь!
25 августа 1939 года завершилось строительство таджикской части канала, протяженностью 65 километров, было вырыто 1 млн. 500 тысяч кубометров земли.
29 декабря 1939 года в Ташкенте был подписан заключительный акт по приемке-сдаче в эксплуатацию Большого Ферганского канала.
В нем говорилось: «Строительство и пуск Большого Ферганского канала явились выражением величайшего народного подъема. Дни стройки стали подлинным праздником для народов Узбекистана и Таджикистана и ознаменовались многочисленными трудовыми подвигами».
Веками воды Сырдарьи текли мимо полей – теперь они мощным потоком устремились в Большой Ферганский канал. Сотни тысяч гектаров пустовавшей земли были возделаны. Возле новых поселений возникли виноградники, черешневые и абрикосовые сады. Жизнь забурлила в опаленных зноем местах, никогда не слыхавших звучания льющейся воды…
(В материале использованы фотографии из Центрального государственного архива РТ и из личного архива автора).
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