Ученица 11-го класса из города Гулистон (Кайраккум) Фарахноз Абдукодирзода благодаря развитой фотографической памяти за последние 6 месяцев прочитала более 200 книг. За минуту девушка может запомнить последовательность 7000 слов и пересказать все без искажений.
Навыки быстрого чтения девочка приобрела в центре «Заковат», который функционирует при кафедре психологии ХГУ вот уже полгода. Курирует здесь процессом обучения мнемотехники молодой кандидат наук по психологии Хусейн Заитметов.
«Фарахноз полгода назад не могла прочитать и 100 слов в минуту. При виде книги, по ее же словам, она моментально засыпала. Теперь ее успехи поражают. Девушка смогла стать победителем многочисленных районных и республиканских конкурсов. Этой методикой она начала изучать английский и китайский языки, лучше запоминать формулы по точным наукам», - делится куратор девушки.
Подробнее о Фарахноз и о мнемотехнике, узнайте в нашем новом сюжете.
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Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.
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