Какую специальность предпочитает таджикская молодёжь, кто и как готовит вопросы тестов и насколько прозрачно проходят экзамены?
На эти и другие вопросы в интервью «АП» ответил директор Национального центра тестирования при президенте Республики Таджикистан Хуршед Икроми.
- Кто и как готовит вопросы тестов?
- Ещё до внедрения ЦВЭ в сотрудничестве с Филиалом Международной организации Институт «Открытое общество» - Фонд Содействия в Таджикистане привлек к работе зарубежных экспертов организации “Anglia Assessment Ltd” и на необходимом уровне подготовил технических специалистов.
Вопросы и задачи, которые предлагаются абитуриентам в ЦВЭ, разрабатывают технические специалисты Центра. Описание экзамена по каждому предмету, требования к знаниям, навыкам и способностям абитуриента, разъяснение вопросов и задач теста (вид и количество вопросов и задач, критерии оценки, время выполнения теста) подробно разъясняется в программе экзамена.
- Вот уже шестой год абитуриенты Таджикистана поступают в высшие учебные заведения посредством НЦТ. Целью создания Центра являлась прозрачная и справедливая оценка знаний учащихся, а также искоренение коррупции. НЦТ достигла этой цели?
- В течение шести лет НЦТ смог обеспечить прозрачность и справедливость на всех этапах экзаменов и укрепил доверие общества к своей деятельности и экзаменам. Все этапы экзаменов осуществляются прозрачно и справедливо, где знания, навыки и способности каждого абитуриента оценивается объективно.
Несмотря на это, могут появляться и лица, которые без оснований, в целях наживы, могут обещать содействие для поступления абитуриента в то или иное учебное заведение. Эти люди не имеют никакого отношения к Центру. Никто и ничто не может повлиять на результаты, полученные абитуриентом на экзамене.
В этой связи, если абитуриент или родители попали в такую ситуацию, могут обратиться в Центр. Со всей ответственностью заявляем, что мы в считанные минуты докажем безосновательность этих обещаний и мошенничество таких лиц.
Ежегодно более 100 тысяч абитуриентов регистрируются в ЦВЭ, и до сих пор ни со стороны абитуриентов и ни от уполномоченного государственного органа не выявлялся ни один факт непрозрачности и несправедливости оценки знаний абитуриентов.
Безопасность и секретность данных обеспечена и неукоснительно соблюдается со всеми деталями.
Ход экзаменов во всех экзаменационных классах записывается и наблюдается камерами видеонаблюдения.
Абитуриенты, родители, преподаватели, общественные активисты, представители СМИ и другие заинтересованные лица непосредственно были свидетелями такой организации работы в экзаменационных центрах.
С полным текстом интервью можете ознакомиться, прочитав свежий номер газеты «Asia-Plus». Он в продаже.
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