Впервые в истории Таджикистана в ГБАО прошел отборочный этап чемпиона Таджикистана по шахматам.
В Рушане завершился полуфинал первенства Таджикисана по шахматам, по итогам которого 7 шахматистов получили путевки на финальный этап чемпионата, который состоится с 17 по 23 августа в Гиссаре.
Как отметил вице-президент Федерации шахмат республики Ильхом Юнусов, никогда ранее в ГБАО не проводились шахматные соревнования такого уровня.
Турнир проходил с обсчетом рейтинга, так что бадахшанские шахматисты получили возможность обрести международный рейтинг. Соревнования носили отборочный характер. Игроки, занявшие с 1 по 7-е места, попадали в финал.
Турнир прошёл в круговой системе в течение недели. Соревнования ежедневно посещал глава Рушанского района, практикующий врач-хирург и, как оказалось, отличный шахматист Фаррух Додхудоев. Правда, он не заявил себя в турнире, как игрок, но в качестве гостя сыграл неофициальную партию с Ильхомом Юнусовым.
«Когда первые лица районов и городов лично занимаются спортом, то это служит хорошим примером для других», - отметил вице-президент ФШТ.
Победителем шахматного турнира в Рушане стал Аъзам Юнусов из Бохтара, который набрал 7,5 очка из 9 возможных. В число финалистов попали также Алишер Каримов (Душанбе, 7 очков),
Мухаммад Юнусов (Душанбе, 6,5), Мехриддин Шарифов (Душанбе, 6,5), Олуча Джумаев (ГБАО, 6), Джалолиддин Ильхоми (Душанбе,6),
Бахтиёр Холиков (Согдийская область, 6). В резервный список финалистов попал и Шахром Салимов (Душанбе, 6), который занял 8-е место.
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