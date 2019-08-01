С середины июня текущего года Узбекистан в разы снизил ставки страховые пошлины на въезд транспортных средств из Таджикистана на свою территорию.
Об этом «АП» сообщил источник в Таможенной службе при правительстве страны.
По данным источника, после принятия соответствующего постановления правительства Узбекистана, с 14 июня граждане Таджикистана выплачивают за въезд на легковом автомобиле на территорию соседней республики примерно 15-20 сомони.
Ранее за проезд на легковом автомобиле в соседнюю республику у таджикистанцев взималась государственная страховая пошлина в размере около $52, что практически равнозначно с установленными ставками таджикской стороной.
Ожидается, что в ближайшее время правительство Таджикистана также снизит ставки для въезда автомашин узбекских граждан на свою территорию.
А в нашей инфографике о том, как добраться из Таджикистана в Бухару, Самарканд, Хиву или Ташкент, сколько это будет стоить и что посмотреть в этих городах.
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