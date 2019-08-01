В Таджикистане до 10 августа сохранится сухая жаркая погода.
По данным Агентства по гидрометеорологии, в связи с повышенным температурным фоном в предгорных и горных районах РРП, Согдийской области и западных районах ГБАО возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков.
На реках Пяндж, Вахш, Зеравшан и их притоках ожидается резкое повышение уровня воды и возможен размыв берегов.
Сегодня в Душанбе температура днем составит 38-40 тепла.
Агентство по гидрометеорологии также предупреждает о продолжении повышенного загрязнения атмосферного воздуха по взвешенным веществам (пыль) и рекомендует избегать длительного пребывания и прогулок днем. В первую очередь, это касается детей, пожилых людей, беременных женщин и людей с гипертонией.
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