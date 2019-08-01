Сотрудниками милиции по факту совершения убийства задержан 82-летний житель кишлака Чилчашма Файзабадского района, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.
По данным пресс-службы, пожилой человек во время ссоры, которая возникла после полудневной молитвы прямо во дворе местной мечети, нанес три ножевых удара в различные части тела 50-летнего жителя и один удар в область шеи 79-летнего земляка.
«Получивший ранения пожилой мужчина скончался на месте, 50-летний мужчина госпитализирован», - сообщает МВД.
По данному факту ведется расследование.
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Кулли ахбор
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ardasher1
Позор Вам еще в мечете !!!
Парда1
Никак нидзя старики в Таджикистане.