Сотрудниками милиции по факту совершения убийства задержан 82-летний житель кишлака Чилчашма Файзабадского района, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

По данным пресс-службы, пожилой человек во время ссоры, которая возникла после полудневной молитвы прямо во дворе местной мечети, нанес три ножевых удара в различные части тела 50-летнего жителя и один удар в область шеи 79-летнего земляка.

«Получивший ранения пожилой мужчина скончался на месте, 50-летний мужчина госпитализирован», - сообщает МВД.

По данному факту ведется расследование.

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