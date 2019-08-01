АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 1 АВГУСТА 2019 ГОДА
- Сегодня с журналистами встретятся руководители Госслужбы, Комитета по делам женщин и семьи, Таможенной службы, Центров исламоведения и развития предпринимательства в сфере сельского хозяйства.
- Таджикский писатель Ахмадшо Комилзода представить свою версию перевода книги «Олеся» Александра Куприна. Презентация состоится в 18:00 в кафе «Parking».
- Состоятся матчи завершающего 5-го тура чемпионата стран Центральной Азии по футболу среди юношей. В 18.00: Узбекистан – Туркменистан (Душанбе, Центральный стадион), Кыргызстан – Иран (Гиссар, Центральный стадион), в 20:30 - Таджикистан – Афганистан (Душанбе, Центральный стадион).
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 1 АВГУСТА
1936 - Открытие областного музыкально-драматического театра в г.Хороге.
1971 – учрежден Центральный государственный архив.
1997 - В Душанбе приступила к своей работе Комиссия по национальному примирению.
1997 - Маджлиси Оли РТ принял Постановление «Об амнистии участников политического и военного противостояния».
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 1 АВГУСТА
1923-2002 – Родился ученый-филолог академик Раджаб Амонов.
1936 – Родился ученый-литературовед Чобулко Додалишох.
1939 – Родился философ, профессор Ёкуб Одинаев.
1943 – Родился доирист, заслуженный артист Таджикистана Шарифчон Орифов.
1944-1995 – Родился композитор Юнис Мамедов.
1948-1998 – Родился художник Абдулхамид Кодиров.
1951 – Родился дипломат Акбаршо Искандаров.
1954 – Родился художник Чонибек Асозода.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 АВГУСТА 2019 ГОДА
По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 26-31 тепла.
По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами сохраняется мгла. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла (в районе Айваджа 33-35 тепла), днем 40-45 тепла, в предгорьях ночью 19-24 тепла, днем 34-39 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 14-19 тепла, днем 32-37 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, 21-26 тепла.
По районам республиканского подчинения – Малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 33-38 тепла.
По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 40-42 тепла.
По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 4-9 /с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 37-39 тепла.
По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 40-42 тепла.
По городу Хорог – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 34-36 тепла.
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