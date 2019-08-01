АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 1 АВГУСТА 2019 ГОДА

- Сегодня с журналистами встретятся руководители Госслужбы, Комитета по делам женщин и семьи, Таможенной службы, Центров исламоведения и развития предпринимательства в сфере сельского хозяйства.

- Таджикский писатель Ахмадшо Комилзода представить свою версию перевода книги «Олеся» Александра Куприна. Презентация состоится в 18:00 в кафе «Parking».

- Состоятся матчи завершающего 5-го тура чемпионата стран Центральной Азии по футболу среди юношей. В 18.00: Узбекистан – Туркменистан (Душанбе, Центральный стадион), Кыргызстан – Иран (Гиссар, Центральный стадион), в 20:30 - Таджикистан – Афганистан (Душанбе, Центральный стадион).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 1 АВГУСТА

1936 - Открытие областного музыкально-драматического театра в г.Хороге.

1971 – учрежден Центральный государственный архив.

1997 - В Душанбе приступила к своей работе Комиссия по национальному примирению.

1997 - Маджлиси Оли РТ принял Постановление «Об амнистии участников политического и военного противостояния».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 1 АВГУСТА

1923-2002 – Родился ученый-филолог академик Раджаб Амонов.

1936 – Родился ученый-литературовед Чобулко Додалишох.

1939 – Родился философ, профессор Ёкуб Одинаев.

1943 – Родился доирист, заслуженный артист Таджикистана Шарифчон Орифов.

1944-1995 – Родился композитор Юнис Мамедов.

1948-1998 – Родился художник Абдулхамид Кодиров.

1951 – Родился дипломат Акбаршо Искандаров.

1954 – Родился художник Чонибек Асозода.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 АВГУСТА 2019 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 26-31 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами сохраняется мгла. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла (в районе Айваджа 33-35 тепла), днем 40-45 тепла, в предгорьях ночью 19-24 тепла, днем 34-39 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 14-19 тепла, днем 32-37 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, 21-26 тепла.

По районам республиканского подчинения – Малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 33-38 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 4-9 /с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Хорог – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 34-36 тепла.