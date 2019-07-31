Первый агрегат Рогунской ГЭС в настоящее время вырабатывает до 3,9 млн электроэнергии, сообщил «АП» глава ОАХК "Барки точик" Мирзо Исмоилзода.
По его словам, с 16 ноября прошлого года, когда был сдан в эксплуатацию этот агрегат, им было произведено 210,5 млн кВт/ч электроэнергии.
Ранее руководство энергохолдинга сообщало, что за 45 последних суток прошлого года (с 16 ноября до 31 декабря) на Рогуне было произведено 33 млн кВт/ч энергии.
Таким образом, с начала нынешнего года первым агрегатом этой станции выработано 177,5 млн кВт/ч, что составляет чуть более 2% от общего объема произведенной в первом полугодии в республике электроэнергии.
По данным "Барки точи", в январе-июне этого года в стране произведено около 8,8 млрд кВт/ч электричества.
Напомним, запуск второго гидроагрегата Рогуна, который был запланирован на апрель, был перенесен на сентябрь этого года.
В целом, в машинном зале Рогунской ГЭС планируется установить шесть гидроагрегатов мощностью по 600 МВт c радиально-осевыми турбинами.
Ожидается, что строительство станции полностью будет завершено к 2033 году.
По данным Минэнерго, после полной сдачи станции в эксплуатацию среднегодовая выработка электроэнергии там составит более 17,0 млрд. кВтч в год.
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