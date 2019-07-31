За шесть месяцев текущего года более 13 тыс. предпринимательских субъектов прекратили свою деятельность, сообщил глава Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана Фаррух Хамрализода 31 июля на пресс-конференции.
«За этот период, в целом, по стране прекратили свою деятельность 13 тыс. 157 предпринимательских субъектов. Из этого числа 451 юридическое лицо и 12 тыс. 702 индивидуальных предпринимателя», - сообщил Хамрализода.
По его словам, каждый год в стране свою деятельность прекращают от 10 до 15 тыс. предпринимательских субъектов и основная причина - это неконкурентоспособность.
«Основные причины в том, что предприниматели не могут выдержать конкуренцию, не могут правильно составлять план развития, не знают особенности маркетинга и подсчёта, а также не соблюдают налоговое законодательство. В результате банкротятся и прекращают свою деятельность», - отметил Хамрализода.
При этом, по его словам, за этот период число предпринимательских субъектов увеличилось на более 11 тыс. по сравнению с аналогичном периодом прошлого года.
По данным Агентства по статистике при президенте РТ, по состояния на 1 июля в стране работают почти 323 тыс. предпринимательских субъектов.
Ранее министр промышленности и новых технологий РТ Заробиддин Файзуллозода на пресс-конференции сообщил, что с начала года приостановили свою деятельность 181 предприятие и цехов, где работало около 2 тысяч человек.
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Socrat3
В невозможности ведения нормального бизнеса предпринимателями в Таджикистане, виноваты весь мир (Путин, Трамп, Лукашенко), но только великий и честный таджикский чиновник.