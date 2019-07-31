В ДТП, произошедшем 30 июля на автотрассе Душанбе-Чанак погиб 42-летний гражданин Узбекистана Азим Додобоев.
Как сообщили «АП» в Управлении МВД Согдийской области, примерно в 14:20 часов водитель автомашины марки “Мерседес-Бенц” житель района Шахристан Даврон Кобилов (1989 года рождения) во время движения на территории села Фирдавси не справился с управлением и столкнулся с автомашиной «Шевроле-Кобальт» под управлением гражданина Республики Узбекистан, жителя города Наманган Азима Додобоева(1977 года рождения).
В результате удара автомашина опрокинулась в пропасть.
По данным источника, Азим Додобоев получил тяжкие телесные повреждения и скончался на месте ДТП. Его пассажир – также гражданин Узбекистана Алишер Нурматов (1975 года рождения) с различными травмами доставлен в больницу.
Водитель другой машины не пострадал. По данному факту ведется следствие.
По данным ОГАИ УМВД Согдийской области за 6 месяцев 2019 года на автодорогах городов и районов севера страны зафиксировано 124 ДТП , в результате которых погибли 49 человек и получили различные травмы 138 человек. Среди погибших 6 и получивших травмы 20 детей.
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