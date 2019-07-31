В течение многих лет река Бартанг считалась загадкой для путников, люди при преодолении реки сталкивались с неимоверными препятствиями. Многих людей погубила эта река. Ее можно было перейти вброд только на верблюде, и то, только когда она была мелкой. Летом никто не мог преодолеть реку.

В 1939 году на этой бурной реке в селении Шучанд построили паром, при помощи которого пассажиры и машины переправлялись с одного берега на другой. Вместе с тем была открыта автодорога Рушан-Хорог. Но паром не мог выполнять функции моста. Многочасовые ожидания на берегу реки Бартанг мешали ритму жизни. Но народ терпел, поскольку не было другого выхода.

Только в 1969 году возник вопрос строительства моста через реку Бартанг. На строительство моста уходило очень много времени и требовало неимоверных усилий от руководства области, отдела транспорта и строительства областного комитета партии. Нужен был инициативный и знающий человек, который бы контролировал ход строительства.

Охонлаъл Оламов Фото из личного архива семьи

В 1971 году первый секретарь областного комитета партии Давлаткадам Хушкадамов пригласил к себе заведующего отделом транспорта и связи Муъминшо Абдулвасиева и спросил его про талантливого парня по имени Охонлаъл, который работал на автобазе №50.

«Все довольны его работой, он отличился как молодой коммунист. Что если взять его к себе инструктором. Воспитаем его. Станет достойным кадром», - говорил Хушкадамов.

Абдулвасиев на это ответил, что знает Охонлаъла с детства

«Он очень грамотный, а главное – получил воспитание в хорошей семье. Его отец ваш друг – Олам», - отметил он.

«Олами Шипади? Тогда завтра пригласите его на работу, на оговорённую должность», - сказал Хушкадамов.

При этом, Муъминшо Абдулвасиев предложил именно ему поручить строительство моста Вомар.

«Он очень способный и отлично справится с работой», – сказал он в заключение беседы.

Таким образом, Охонлаъл Оламов в 1971 году был назначен инструктором отдела транспорта и связи областного комитета Горно-Бадахшанской автономной области, а через год, когда Муъминшо Абдулвасиев был избран первым заместителем председателя областного исполкома, Охонлаъл Оламов по ходатайству первого секретаря областного комитета партии Хушкадама Давлаткадамова был назначен заведующим отдела транспорта и связи областного комитета партии ГБАО.

И все строительные работы по возведению моста через реку Бартанг были возложены на его плечи.

На строительстве моста были задействованы лучшие строители. Мост строился согласно разработанному плану грузинских архитекторов. Охонлаъл регулярно наведывался на строительство и установил тесные связи с начальником строительного участка Мавлоназаром Сахибназаровым, который считался одним из ведущих специалистов по строительству мостов. Рабочие под его началом трудились дни и ночи.

Охонлаъл ежедневно приезжал к строителям и вместе с ними работал допоздна. Наладил хорошие отношения со строителями. Он чувствовал, что без его непосредственного участия строительные работы не будут продвигаться необходимым образом. Поэтому он показывал себя не как руководитель, а как друг и как строитель. Включался в их разговор и сходу решал возникшие недоработки. Прилагал все усилия, чтобы строители всегда вовремя получали строительные материалы.

Именно благодаря искреннему и скромному отношению Охонлаъл Оламов нашёл своё достойное место в коллективе строителей. Он мог свободно спорить и беседовать с простым рабочим и тем самым решить рабочие вопросы. Вместе с тем он чувствовал ответственность за то, что мост должен быть сдан в установленное время.

В октябре 1972 года, накануне 50-летия СССР, строительство моста было завершено раньше намеченного срока. 13 октября 1972 года на открытии нового моста, который был назван «50-летие СССР», приняли участие первый секретарь райкома партии Рушанского района Искандар Каландаров, и замминистра транспорта Таджикской ССР П.Эшматов. Самоотверженный труд строителей был оценён по достоинству и руководитель строительства Мавлоназар Сохибназаров был награждён Почётной грамотой Верховного совета Таджикской ССР и автомобилем «Москвич». Рабочий Чупонов Давлатшо - Почётной грамотой Верховного совета Таджикской ССР, строители Азизмамадов Шакарин – медалью «За ударную работу», С.Назаршоев – трёхколёсным мотоциклом «Урал», другие рабочие – денежными и вещевыми призами.

Со сдачей в эксплуатацию нового моста через реку Бартанг в тот же год заметно улучшилась перевозка грузов и пассажиров по автодороге Душанбе-Хорог для обеспечения жизни населения.

Внештатные отделы торговли, и общественного питания исполнительного комитета Совета народных депутатов трудящихся районов области, перевыполнили свои планы. План перевозки промышленных товаров, таких как хлопчатобумажных материалов, был выполнен на 125,5%, одежды – на 121%, продовольственных товаров – на 133%, растительного масла – на 127% и т.д.

Работа Охонлаъла Оламова на должности заведующего отделом промышленности и связи дала свои результаты, и руководство области было довольно его работой.

Инициативность и природный талант дали ему возможность открыть дорогу для населения всех районов области, и сегодня население беспрепятственно пользуются мостом, и перевозит товары для дома. Он два года проработал на этой должности. За этот короткий срок он смог выполнить огромную работу, которая сохранилась на века.

Благодаря таланту и профессионализму Охонлаъла Оламова после окончания высшей партийной школы приняли на работу в Центральный комитет Коммунистической партии Таджикистана и назначили на должность заведующего отделом транспорта и связи. На республиканском уровне также значительны достижения Охонлаъла Оламова. В качестве депутата Маджлиси Оли Республики Таджикистан он смог выполнить огромные работы для жителей Нурабада (бывшего Комсомолабада), и сегодня жители района с теплотой вспоминают о нём. В период независимости Республики Таджикистан дослужился до должности министра транспорта республики.

Однако ему не суждено было долго прожить. Охонлаъл ушел в расцвете сил.

24 января 1993 года он вышел из дома и направился в сторону аэропорта, чтобы отправить тёплую одежду супруге и детям, которые были в Рушанском районе.

Однако по дороге группа вооружённых людей увезла Оламова в неизвестном направлении, и до сих пор о нём нет никаких вестей.

И хотя сегодня Охонлаъла Оламова нет среди нас, его добрые дела и доброе имя навсегда останутся в сердцах родных и близких.

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